Во львовской больнице Святого Николая офтальмологи провели уникальную микрохирургическую операцию 11-летней девочке.

Врачи оперировали правый глаз ребенка, где была обнаружена очень редкая патология — дермоидная киста с волосяными фолликулами. Это образование является врожденным и характеризуется разрастанием тканей в виде закрытого мешочка у поверхности кожи.

Маленькая Алевтина родилась с кистой в правом глазу. Впрочем, родители девочки об этом не знали. Потому что образование долгое время было незаметным и не принесло никаких хлопот. Расти киста начала лишь несколько лет назад.

Сначала глаз начал необычно чесаться. А потом девочка заметила в нем волоски, которые росли изнутри.

Дермоидная киста разместилась за нижним веком, распространилась на глазное яблоко и деформировала глазную щель.

Кроме того, волосы, которые росли из кисты, становились все толще. Чтобы выщипывать их из глаза, раз в несколько недель девочка посещала специалистов.

В конце концов родители решились на операцию. К этому побудило еще и то, что образование деформировало лицо 11-летней девочки.

На момент операции киста достигала 12х6 мм. Чтобы не оставить на глазу девочки никаких дефектов, врачи оперировали с помощью микрохирургических инструментов. Несмотря на то, что киста успела прорасти глубоко в веко, вмешательство прошло успешно.

Рана на глазу быстро зажила. Алевтина сейчас хорошо себя чувствует и не боится смотреть в зеркало.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова