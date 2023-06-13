Во Львовской областной инфекционной больнице за полгода зафиксирован уже третий случай опасной и довольно редкой болезни — акантамебиаза.

Последним пациентом была 62-летняя женщина, которая потеряла правый глаз и полностью ослепла на левый. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

— Болеет женщина с сентября 2022 года. Сначала у нее был неврит лицевого нерва, потом появились жалобы на боль в правом глазу, — рассказывает врач Карина Калайдина.

Лечение в офтальмологическом отделении результатов не дали. А когда посев из роговицы глаза показал наличие Acanthamoeba (акантамеба), стало понятно, что дела серьезные.

Правый глаз спасти не удалось, его удалили, чтобы возбудитель не распространялся дальше.

Но процесс уже был запущен, и у пациентки появились сильные головные боли, поднялась температура, левый глаз также начал терять свою функцию. Женщину на этот раз госпитализировали в инфекционную больницу.

Заведующая 4-го диагностического отделения инфекционной больницы Тамила Алексанян сообщила ZAXID NET, что этот возбудитель встречался на Львовщине и раньше, однак он не вызывал таких сложных заболеваний.

По словам заведующей, объяснить такую активизацию Acanthamoeba можно лишь тем, что из-за постоянных стрессов, вызванных войной, организм у многих людей очень ослаблен, а это, в свою очередь, как будто открывает ворота для редких болезней.

Acanthamoeba — род амеб класса Discosea. Она распространена в почве, пресных и соленых водоемах (бассейнах, джакузи), воздухе и тому подобное. Если акантамеба попадает на слизистую оболочку глаза (при снятии линз, через грязные руки), она начинает стремительно развиваться в ослабленном организме и вызывает поражение глаза — акантамебиаз.

Несвоевременное лечение болезни ведет к потере зрения и слепоте. Могут быть и другие тяжелые последствия: попав в мозг, Acanthamoeba вызывает амебный энцефалит.

Лечение надо подбирать тщательно и долго, поскольку возбудитель в основном нечувствителен к антибиотикам.

Женщине таки подобрали правильное лечение, ее уже выписывают домой. Acanthamoeba больше не высеивается. Зрение на левом глазу удалось частично вернуть, она уже различает очертания людей. Но впереди еще долгая реабилитация.

Где женщина подхватила ту амебу, установить не удалось. А вот что касается другого пациента — первого, кому в конце прошлого года был поставлен диагноз акантамебиаз, то оказалось, что он поранил глаз веткой, когда обрезал сад. Его госпитализировали уже с признаками амебного энцефалита.

Источник: ZAXID NET