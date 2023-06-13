У Львівській обласній інфекційній лікарні за півроку зафіксовано вже третій випадок небезпечної і доволі рідкісної хвороби – акантамебіазу.

Останнім пацієнтом була 62-річна жінка, яка втратила праве око і повністю осліпла на ліве. Її госпіталізували у вкрай важкому стані.

– Хворіє жінка з вересня 2022 року. Спершу у неї був неврит лицьового нерва, потім з’явились скарги на біль у правому оці, – розказує лікарка Каріна Калайдіна.

Лікування в офтальмологічному відділенні результатів не дали. А коли посів з рогівки ока показав наявність аcanthamoeba (акантамебу), стало зрозуміло, що справи серйозні.

Праве око врятувати не вдалося, його видалили, щоб збудник не розповсюджувався далі.

Але процес уже був задавнений і у пацієнтки з’явилися сильні головні болі, піднялася температура, ліве око також почало втрачати свою функцію. Жінку на цей раз госпіталізували в інфекційну лікарню.

Завідувачка 4-го діагностичного відділення інфекційної лікарні Таміла Алексанян повідомила ZAXID NET, що цей збудник зустрічався на Львівщині і раніше, проте, він не викликав таких складних захворювань.

За словами завідувачки, пояснити таку активізацію Acanthamoeba можна лише тим, що через постійні стреси, викликані війною, організм багатьох людей дуже ослаблений, а це, у свою чергу, наче відкриває ворота для найрідкісніших хвороб.

Acanthamoeba – рід амеб класу Discosea. Ці амеби поширені в ґрунті, прісних та солоних водоймах (басейнах, джакузі), повітрі тощо. Коли акантамеба потрапляє на слизову оболонку ока (при знятті лінз, через брудні руки), вона починає стрімко розвиватися в ослабленому організмі і викликає ураження ока – акантамебіаз.

Невчасне лікування веде до втрати зору і сліпоти. Можуть бути і інші важкі наслідки: потрапивши у мозок, Acanthamoeba викликає амебний енцефаліт.

Лікування треба підбирати ретельно і довго, оскільки збудник, здебільшого нечутливий до антибіотиків.

Жінці таки підібрали правильне лікування, її вже виписують додому. Acanthamoeba більше не висіюється. Зір на лівому оці вдалося частково повернути, пацієнтка вже розрізняє обриси людей. Але попереду ще довга реабілітація.

Де жінка підхопила ту амебу, встановити не вдалося. А от щодо іншого пацієнта – першого, кому наприкінці минулого року був поставлений діагноз акантамебіаз, то виявилося, що він поранив око гілкою, коли обрізав сад. Його госпіталізували вже з ознаками амебного енцефаліту.

Джерело: ZAXID NET