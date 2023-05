У листопаді 2022 року, після проведення серії медичних тестів, лікарі діагностували 19-річній Джанні Кабо хворобу Альцгеймера.

Це дуже рідкісний випадок. Медики не розуміють причини розвитку захворювання у такому ранньому віці, але стверджують, що помилки бути не може.

Пройшло півроку стан дівчини лише погіршується. Адже ліків від деменції не існує.

Мама дівчини Ребекка Робертсон згадує, що у червні 2020 року Джанна перехворіла на Covid-19. А вже у вересні дівчину наче хтось підмінив. Лідерка класу почала відставати у навчанні, стала менш комунікабельною, віддалилась від сім’ї та друзів.

