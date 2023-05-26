У листопаді 2022 року, після проведення серії медичних тестів, лікарі діагностували 19-річній Джанні Кабо хворобу Альцгеймера.

Це дуже рідкісний випадок. Медики не розуміють причини розвитку захворювання у такому ранньому віці, але стверджують, що помилки бути не може.

Пройшло півроку стан дівчини лише погіршується. Адже ліків від деменції не існує.

Мама дівчини Ребекка Робертсон згадує, що у червні 2020 року Джанна перехворіла на Covid-19. А вже у вересні дівчину наче хтось підмінив. Лідерка класу почала відставати у навчанні, стала менш комунікабельною, віддалилась від сім’ї та друзів.

‘I thought my teenage daughter had long Covid – it turned out to be dementia’ https://t.co/UOFa0HpLVL — Ганна І. (@anni4ka2022) May 26, 2023

Але найбільше лякали проблеми з пам’ятью.

Через кілька місяців дівчина втратила здатність виконувати прості завдання.

– Відповіддю на будь-яке запитання стало: я не пам’ятаю, – розповідає мама Джанни.

Стан дівчини намагались виправити антидепресантами, але це не допомагало.

Жінка відвела доньку до невролога у листопаді 2022 року і після додаткового обстеження лікарі діагностували деменцію.

Матір розповіла, що її 20-річна донька більше не сміється, не встає з ліжка. Найсумніше, що це не турбує саму Джанну. Вона на 100% апатична.

Учені вважають, що дитяча деменція виникає в результаті пошкодження головного мозку, яке прогресує. Цей стан може бути результатом понад 70 рідкісних генетичних захворювань.

Джерело: Independent