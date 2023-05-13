Для того щоб допомогти кожній людині, яка має ризик розвитку нейродегенеративних захворювань, американські неврологи розробили спеціальну систему профілактики.

Хвороба Альцгеймера залишається надзвичайно складним захворюванням, що робить малоймовірним існування панацеї від неї.

До 2050 року 152 млн людей у світі можуть жити з хворобою Альцгеймера або іншою формою деменції.

Нещодавні випробування нового препарату, анонсованого як ефективний засіб від хвороби, показали, що ліки сповільнюють зниження когнітивних функцій у пацієнтів лише на 35% порівняно з плацебо. Звісно, це теж можна вважати хорошим результатом.

Проте два американські неврологи, дослідники хвороб Паркінсона і Альцгеймера Келліанн Ніотіс і Річард С. Айзексон доводять, що одна лише зміна поведінки пацієнтів у таких сферах, як фізична активність, соціалізація і контроль кров’яного тиску, може зменшити кількість випадків деменції на 40%. Без фармацевтичного супроводу.

Проте ні лікарі, ні пацієнти не використовують цей потенціал, бо просто не знають про нього.

Профілактика деменції отримала новий поштовх минулого місяця, коли було встановлено, що слухові апарати є мінімально інвазивною, економічно ефективною стратегією, яка може запобігти до 8% випадків деменції.

Це підтверджують результати попередніх досліджень, які показали, що люди з втратою слуху в п’ять разів частіше хворіють на деменцію.

Дослідники пов’язують втрату слуху з деменцією, оскільки глухота або приглухуватість веде до соціальної ізоляції, самотності та депресії – ключових факторів ризику деменції.

Отож призначення слухових апаратів може знизити цей ризик удвічі.

У публікації 2020 року у провідному медичному журналі Ланцет (The Lancet) слух був названим одним із кількох факторів ризику деменції, які можна змінити. Серед інших: низький рівень освіти, високий кров’яний тиск, куріння, ожиріння, недостатня фізична активність, діабет, надмірне вживання алкоголю, черепно-мозкові травми та забруднення повітря.

Американські неврологи сформували свій список факторів, які можуть мати позитивний вплив на зменшення ризику хвороби.

До цього списку входять середземноморська дієта, оптимізація сну, зменшення стресу, боротьба з підвищеним рівнем гомоцистеїну в крові за допомогою вітамінів групи В, боротьба з високим рівнем холестерину і доповнення раціону Омега-3 жирними кислотами.

Кожен з цих факторів може по-своєму захищати від деменції.

Приміром, дослідження показують, що достатня кількість сну зменшує кількість токсичного білка бета-амілоїду – речовини, яка утворює бляшки хвороби Альцгеймера в мозку.

Тим часом гіпокамп, ділянка мозку, що відповідає за пам’ять, особливо вразливий до шкідливого впливу гормонів хронічного стресу.

Пацієнти бояться захворіти Альцгеймером, їх лякає прогноз, який здається надто сумним, щоб його витримати. Отож напрацювання лікарів Ніотіса і Айзексона – спокуслива можливість, нею варто скористатися.