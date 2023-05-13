Для того чтобы помочь каждому человеку, который имеет риск развития нейродегенеративных заболеваний, американские неврологи разработали специальную систему профилактики.

Болезнь Альцгеймера остается чрезвычайно сложным заболеванием, что делает маловероятным существование панацеи от нее.

К 2050 году 152 млн человек в мире могут жить с болезнью Альцгеймера или другой формой деменции.

Недавние испытания нового препарата, анонсированного как эффективное средство от болезни, показали, что лекарство замедляет снижение когнитивных функций у пациентов лишь на 35% по сравнению с плацебо. Конечно, это тоже можно считать хорошим результатом.

Тем не менее, два американских невролога, исследователи болезней Паркинсона и Альцгеймера Келлианн Ниотис и Ричард С. Айзексон доказывают, что одно лишь изменение поведения пациентов в таких сферах, как физическая активность, социализация и контроль кровяного давления, может уменьшить количество случаев деменции на 40%. Без фармацевтического сопровождения.

Однако ни врачи, ни пациенты не используют этот потенциал, потому что просто не знают о нем.

Профилактика деменции получила новый толчок в прошлом месяце, когда было установлено, что слуховые аппараты являются минимально инвазивной, экономически эффективной стратегией, которая может предотвратить до 8% случаев деменции.

Это подтверждают результаты предыдущих исследований, которые показали, что люди с потерей слуха в пять раз чаще болеют деменцией.

Исследователи связывают потерю слуха с деменцией, поскольку глухота или тугоухость ведет к социальной изоляции, одиночеству и депрессии — ключевым факторам риска деменции.

Поэтому назначение слуховых аппаратов может снизить этот риск вдвое.

В публикации 2020 года в ведущем медицинском журнале Ланцет (The Lancet) слух был назван одним из нескольких факторов риска деменции, которые можно изменить.

Среди других: низкий уровень образования, высокое кровяное давление, курение, ожирение, недостаточная физическая активность, диабет, чрезмерное употребление алкоголя, черепно-мозговые травмы и загрязнение воздуха.

Американские неврологи сформировали свой список факторов, которые могут оказать положительное влияние на уменьшение риска болезни.

В этот список входят средиземноморская диета, оптимизация сна, уменьшение стресса, борьба с повышенным уровнем гомоцистеина в крови с помощью витаминов группы В, борьба с высоким уровнем холестерина и дополнение рациона Омега-3 жирными кислотами.

Каждый из этих факторов может по-своему защищать от деменции.

К примеру, исследования показывают, что достаточное количество сна уменьшает количество токсичного белка бета-амилоида — вещества, которое образует бляшки в мозге при болезни Альцгеймера.

Между тем гиппокамп, участок мозга, отвечающий за память, особенно уязвим к вредному воздействию гормонов хронического стресса.

Пациенты боятся заболеть Альцгеймером, их пугает прогноз, который кажется слишком печальным, чтобы его выдержать. Поэтому наработки врачей Ниотиса и Айзексона — соблазнительная возможность, ею стоит воспользоваться.