Только что зарегистрированное как снотворное лекарственное средство обнаружило неожиданную способность уменьшать в спинномозговой жидкости человека уровень белков, которые ученые связывают с болезнью Альцгеймера.

Причем уже через несколько часов после приема препарата фиксировалось заметное уменьшение этих белков.

Исследования, в которых участвовали 38 здоровых добровольцев в возрасте от 45 до 65 лет, показало, что некоторые препараты, в частности, снотворные, одобренные для использования у людей, действуют также на указанные белки, уменьшая их уровень.

Однако пока неизвестно, можно ли с помощью этих препаратов предотвратить или замедлить развитие деменции.

Следует провести дополнительные изучения действия уже известных лекарств – способны ли они как-то исправлять когнитивные нарушения, характерные для болезни Альцгеймера. Или хотя бы задерживать развитие деменции.

Тем более, что исследователи вынуждены были признать, через 24 часа после приема снотворного уровни измеряемых белков вернулись к обычным показателям, однако повторное принятие препарата снова их уменьшило.

Джерело: Annals of Neurology