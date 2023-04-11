Директор центра Института исследования деменции Великобритании при Кардиффском университете профессор Джули Уильямс спрогнозировала, что лекарство против болезни Альцгеймера может появится к 2040 году.

Прогноз основан на том, что команда Джули обнаружила 92 гена, значительно повышающих риск развития этого прогрессирующего заболевания. Когда они начали исследование в 2009 году, то знали только о трех генах.

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— За последние семь лет я узнала больше, чем за предыдущие 20, – признается профессор.

По ее словам, генная терапия вместе с лучшим пониманием болезни, которое стало возможным благодаря международным исследованиям, ежедневно помогает ученым двигаться вперед.

— Тесты, которые в 90-х годах стоили миллионы, теперь можно провести примерно за 30 фунтов, – добавляет исследовательница.

Ученая отмечает, что благодаря изучению тысяч случаев заболевания она поняла, что никогда не будет какого-либо универсального решения, что болезнь следует рассматривать больше как патологию сердца или инсульт, где играют роль многие факторы и могут существовать несколько различных методов лечения.

— Я думаю, что к 2040 году мы сможем предложить широкий спектр лечения, и один из методов сможет действовать на множество причин, — сказала Джули.

По ее словам, некоторые препараты уже разрешены для использования в клинической практике при других заболеваниях в течение пяти лет.