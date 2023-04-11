Директорка центру Інституту дослідження деменції Великої Британії при Кардіффському університеті професорка Джулі Вільямс спрогнозувала, що ліки проти хвороби Альцгеймера можуть з’явитися до 2040 року.

Прогноз ґрунтується на тому, що команда Джулі виявила 92 гени, які значно підвищують ризик розвитку цього прогресуючого захворювання. Коли вони почали дослідження у 2009 році, то знали тільки про три гени.

Зараз дивляться

– За останні сім років я дізналася більше, ніж за попередні 20, – зізнається професорка.

За її словами, генна терапія разом із кращим розумінням хвороби, що стало можливим завдяки міжнародним дослідженням, щодня допомагає вченим рухатися вперед.

– Тести, які в 90-х роках коштували мільйони, тепер можна провести приблизно за 30 фунтів, – додає дослідниця.

Науковиця зазначає, що завдяки вивченню тисяч випадків захворювання вона зрозуміла, що ніколи не буде будь-якого універсального рішення, що хворобу слід розглядати більше як патологію серця чи інсульт, де відіграють роль багато чинників і можуть існувати кілька різних методів лікування.

– Я думаю, що до 2040 року ми зможемо запропонувати широкий спектр лікування, і один із методів зможе діяти на безліч причин, – сказала Джулі.

За її словами, деякі препарати вже дозволені для використання в клінічній практиці при інших захворюваннях протягом п’яти років.