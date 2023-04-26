Щойно зареєстрований як снодійне лікарський засіб виявив несподівану здатність зменшувати у спинномозковій рідині людини рівень білків, які вчені пов’язують з хворобою Альцгеймера.

Причому вже за кілька годин після прийому препарату фіксувалося помітне зменшення цих білків.

Дослідження, в яких брали участь 38 здорових добровольців віком від 45 до 65 років, показало, що деякі препарати, зокрема, снодійні, які схвалені для використання у людей, діють також на означені білки, зменшуючи їхній рівень. Відомий науковий журнал Annals of Neurology опублікував результати цієї роботи.

Однак наразі невідомо, чи можна за допомогою цих пепаратів запобігти або сповільнити розвиток деменції.

Слід провести додаткові вивчення дії вже відомих ліків – чи здатні вони якось виправляти когнітивні порушення, характерні для хвороби Альцгеймера. Чи хоча б затримувати розвиток деменції.

Тим більше, що дослідники змушені були визнати, через 24 години після прийому снодійного рівні вимірюваних білків повернулися до звичайних показників, однак повторний прийом препарату знову їх зменшив.

Джерело: Annals of Neurology