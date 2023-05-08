Доказано, что Омега-3 жирные кислоты способны снижать риски сердечно-сосудистых заболеваний и улучшать процесс восстановления и выздоровления.

Относительно недавно, в 2018 году, это подтвердили американские ученые. Именно этот год можно считать началом новой эры в использовании Омега-3. С тех пор ежегодно добавляются результаты все новых и новых исследований по действенности этих жиров.

К примеру в Nature Communications было опубликовано исследование о взаимосвязи между индексом Омега-3 и риском смерти от разных причин.

Ученые поделились чрезвычайно интересным результатом: оказывается, люди с высоким индексом Омега-3 в крови жили дольше, чем люди, у которых этот показатель был меньше.

Можно ли утверждать, что умершие преждевременно, могли прожить дольше, если бы уровень Омега-3 в крови был выше? Ученые предполагают, что да.

Оказывается, самым главным элементом Омега-3, который, собственно и демонстрирует превосходные результаты, является эйкозапентаеновая кислота (EPA). Высокие дозы этой кислоты значительно снижают частоту проявлений сердечно-сосудистых проблем у больных.

А исследователи из Brigham and Women’s Hospital обнаружили, что жирные кислоты Омега-3 существенно ускоряют процесс восстановления после инфарктов.

Они же доказали, что такие результаты показывает только эйкозапентаеновая кислота, при применении комбинации эйкозапентаеновой (EPA) и докозагексаеновой кислоты (DHA) эффект уменьшается.

Собственно, Омега-3 индекс (содержание EPA и DHA в % ко всем другим жирным кислотам в мембране эритроцитов) ученые как раз и используют для оценки риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда или других грозных осложнений.

— На самом деле, между EPA и DHA есть существенные биологические различия, хотя обе считаются жирными кислотами Омега-3, они имеют разные химические свойства, — объясняет медицинский научный сотрудник Венецианского института молекулярной медицины Наталья Наумова.

Наталья советует, покупая в аптеке Омега-3, обязательно читать состав препарата, чтобы убедиться, что соотношение кислот в пользу ЕРА.

Омега-3 показали эффективность и при лечении деменции, болезни Альцгеймера. Последние исследования доказали, что длительный прием высоких доз (1500-2000 мг/сутки) Омега-3 с доминированием эйкозапентаеновой кислоты, дополненный антиоксидантами, имел самый высокий потенциал для улучшения когнитивных функций больных с Альцгеймера, по сравнению со всеми исследуемыми методами лечения.

Джерело: Наталя Наумова, Pubmed