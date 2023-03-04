Омега-3 жирные кислоты полезны — это общеизвестно. Что они собой представляют и почему они важны для организма, рассказывает врач-диетолог Олег Швец.

К группе Омега-3 жирные кислоты относятся: эйкозапентаеновая (ЭПК), докозагексаеновая (ДГК) и альфа-линоленовая (AЛА). Их лучшим природным источником являются орехи, льняное масло, жирная рыба.

Они полезны для мозга и сердца, помогают снизить воспаление и защитить от хронических заболеваний. К сожалению, 80% людей в мире не получают достаточного количества омега-3 жирных кислот.

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Эксперты рекомендуют потреблять не менее 500 мг ЕПК+ДГК ежедневно. Беременные и кормящие грудью женщины должны получать не менее 700 мг EПК+ДГК в день.

Противодействие депрессии

Депрессия является одним из самых распространенных психических расстройств в мире. Ее симптомы – уныние, вялость и общая потеря интереса к жизни, тревога.

Результаты исследований показывают, что люди, регулярно потребляющие Омега-3 жирные кислоты, имеют меньшую склонность к депрессии. А тем, кто уже испытывает эти расстройства, диетические добавки из Омега-3 помогают облегчить симптомы. Наиболее эффективной для лечения депрессии является эйкозапентаеновая кислота (ЭПК).

Польза для глаз

ДГК является основным структурным компонентом сетчатки глаза. Ее недостаток может быть причиной ухудшения зрения. Потребление омега-3 также снижает риск дегенерации желтого пятна, одной из главных причин необратимого повреждения глаз и слепоты, ассоциированных с возрастом.

Воздействие на детский мозг

Омега-3 жирные кислоты имеют решающее значение для роста и развития мозга грудных детей. Получение достаточного количества Омега-3 в период беременности улучшает когнитивное развитие, способствует лучшим коммуникативным и социальным навыкам, снижает риск задержки развития.

Уменьшает риск сердечных заболеваний

Исследования свидетельствуют, что в местностях, где люди питаются преимущественно рыбой, частота инфарктов и инсультов низкая. Доказано, что это связано с потреблением омега-3.

Омега-3 уменьшает проявления метаболического синдрома

Результаты некоторых исследований показали, что у людей с метаболическим синдромом Омега-3 жирные кислоты помогают нормализовать уровень сахара в крови, снизить давление, уменьшить воспаление и другие факторы, связанные с сердечными заболеваниями.

Омега-3 и шизофрения

Исследователи обнаружили, что люди с психическими расстройствами часто обладают низким уровнем омега-3 жирных кислот. А их потребление уменьшает проявления насильственного поведения и могут улучшить состояние людей, страдающих шизофренией и биполярным расстройством.

Улучшают работу мозга

Несколько исследований связывают высокое потребление жирных кислот Омега-3 с уменьшением возрастного ухудшения умственных функций и снижением риска болезни Альцгеймера.

Астма и омега-3

Несколько исследований обнаружили связь между потреблением Омега-3 жирных кислот и снижением риска астмы у детей.

Омега улучшают состояние костей

Омега-3 жирные кислоты могут способствовать улучшению крепости костей, увеличивая в них количество кальция. Теоретически это оказывает влияние на развитие остеопороза. Также они могут помочь в лечении артрита.

Омега-3 и кожа

ДГК является структурным компонентом кожи. Она отвечает за здоровье клеточных мембран, составляющих большую часть кожи. ЭПК также способствует увлажнению кожи.

Омега-3 жирные кислоты жизненно важны для здоровья. Получать их из продуктов, например, есть жирную рыбу дважды в неделю, лучший способ обеспечить надежное потребление Омега-3. Если таковой способности нет, то необходимо принимать диетические добавки. Для людей с дефицитом Омега-3 это доступный и эффективный вариант улучшить состояние здоровья и даже продлить продолжительность жизни.

Источник: Олег Швец