Доведено, що Омега-3 жирні кислоти здатні знижувати ризики серцево-судинних захворювань та покращувати процес відновлення та одужання.

Відносно нещодавно, у 2018 році, це підтвердили американські вчені. Саме цей рік можна вважати початком нової ери у використанні Омега-3. Відтоді щороку додаються результати все нових і нових досліджень щодо дієвості цих жирів.

Приміром у Nature Communications було опубліковано дослідження, щодо взаємозв’язку між індексом Омега-3 та ризиком смерті з різних причин.

Учені поділилися надзвичайно цікавим результатом: виявляється, люди з високим індексом Омега-3 в крові жили довше, ніж люди, у яких цей показник був меншим.

Чи можна стверджувати, що померлі передчасно, могли б прожити довше, якби рівень Омега-3 в крові був вищим? Вчені припускають, що так.

Виявляється, найголовнішим елементом Омега-3, який, власне і демонструє чудові результати, є ейкозапентаєнова кислота (EPA). Високі дози цієї кислоти значно знижують частоту проявів серцево-судинних проблем у хворих.

А дослідники з Brigham and Women’s Hospital виявили, що жирні кислоти Омега-3 суттєво покращують процес відновлення після інфарктів.

Вони ж довели, що такі результати показує лише ейкозапентаєнова кислота, при застосуванні комбінації ейкозапентаєнової (EPA) і докозагексаєнової кислоти (DHA) ефект зменшується.

Власне, Омега-3 індекс (вміст EPA і DHA у % до всіх інших жирних кислот у мембрані еритроцитів) вчені якраз і використовують для оцінки ризику раптової серцевої смерті, інфаркту міокарда чи інших грізних ускладнень.

– Насправді, між EPA і DHA є суттєві біологічні відмінності, хоча обидві вважаються жирними кислотами Омега-3, вони мають різні хімічні властивості, – пояснює медичний науковий співробітник Венеціанського інституту молекулярної медицини Наталя Наумова.

Наталя радить, купуючи в аптеці Омега-3, обов’язково читати склад препарату, щоб переконатися, що співвідношення кислот на користь ЕРА.

Омега-3 показали ефективність і при лікуванні деменції, хвороби Альцгеймера.

Останні дослідження довели, що довготривалий прийом високих доз (1500-2000 мг/добу) Омега-3 з домінуванням ейкозапентаєнової кислоти, доповнений антиоксидантами, мав найвищий потенціал для покращення когнітивних функцій хворих з Альцгеймера, порівняно з усіма досліджуваними методами лікування.

Джерело: Наталя Наумова, Pubmed