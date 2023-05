В ноябре 2022 года, после проведения серии медицинских тестов, врачи диагностировали 19-летней Джанне Кабо болезнь Альцгеймера.

Это очень редкий случай. Медики не понимают причины развития заболевания в таком раннем возрасте, но утверждают, что ошибки быть не может.

Прошло полгода состояние девушки только ухудшается. Ведь лекарств от деменции не существует.

Мама девушки Ребекка Робертсон вспоминает, что в июне 2020 года Джанна переболела Covid-19. А уже в сентябре девушку как будто кто-то подменил. Лидер класса начала отставать в учебе, стала менее коммуникабельной, отдалилась от семьи и друзей.

‘I thought my teenage daughter had long Covid — it turned out to be dementia’ https://t.co/UOFa0HpLVL

