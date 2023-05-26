В ноябре 2022 года, после проведения серии медицинских тестов, врачи диагностировали 19-летней Джанне Кабо болезнь Альцгеймера.

Это очень редкий случай. Медики не понимают причины развития заболевания в таком раннем возрасте, но утверждают, что ошибки быть не может.

Прошло полгода состояние девушки только ухудшается. Ведь лекарств от деменции не существует.

Мама девушки Ребекка Робертсон вспоминает, что в июне 2020 года Джанна переболела Covid-19. А уже в сентябре девушку как будто кто-то подменил. Лидер класса начала отставать в учебе, стала менее коммуникабельной, отдалилась от семьи и друзей.

‘I thought my teenage daughter had long Covid — it turned out to be dementia’ https://t.co/UOFa0HpLVL — Ганна І. (@anni4ka2022) May 26, 2023

Но больше всего пугали проблемы с памятью.

Через несколько месяцев девушка потеряла способность выполнять простые задания.

— Ответом на любой вопрос стало: я не помню, — рассказывает мама Джанны.

Состояние девушки пытались исправить антидепрессантами, но это не помогало.

Женщина отвела дочь к неврологу в ноябре 2022 года, и после дополнительного обследования врачи диагностировали деменцию.

Мать рассказала, что ее 20-летняя дочь больше не смеется, не встает с постели. Самое печальное, что это не беспокоит саму Джанну. Она на 100% апатична.

Ученые считают, что детская деменция возникает в результате повреждения головного мозга, которое прогрессирует. Это состояние может быть результатом более 70 редких генетических заболеваний.

Источник: Independent