95% информации об окружающем мире мы получает благодаря способности глаз видеть. Поэтому проверять остроту зрения следует регулярно. Впрочем, постоянные стрессы, воздушные тревоги, занятость не всегда позволяют это сделать. К тому же во время войны не у всех есть возможность посетить офтальмолога.

Но оказывается, что зрение можно проверить дома самостоятельно. Конечно, это не будет объективное обследование, которое мог бы провести врач. Однако понять, стоит ли бить тревогу — можно. Факты ICTV расспросили врача-офтальмологом Александру Ярыгу, как проверить зрение дома.

Способ 1. Таблицы или экраны для проверки зрения

Самой распространенной является таблица Сивцева, которую можно увидеть в каждом кабинете офтальмолога. Такую таблицу используют врачи для проверки зрения.

— Таблица должна располагаться на расстоянии пяти метров от глаз. Каждый глаз надо проверять отдельно. Так, одним читаем буквы, а второй прикрываем ладонью. При этом прикрытый глаз не нужно зажмуривать. На распознавание одного символа должно уходить 1-3 секунды, — рассказывает Александра Ярыга.

Таблицу можно скачать в большом формате в интернете.

Способ 2. Программы для проверки зрения

Сейчас есть множество всевозможных программ для проверки зрения. Причем некоторые из них можно найти в приложениях мобильных телефонов и планшетных устройств. Прежде всего это могут быть специальные тесты с графическими рисунками. С их помощью можно определить у себя наличие дальнозоркости, близорукости и астигматизма.

Способ 3. Часы

Выберите часы с часовой стрелкой на расстоянии 4-5 метров. Закройте сначала левый глаз и посмотрите, как видит правый глаз, и наоборот.

Если человек замечает, что хуже видит вблизи или когда читает — это обычно возрастной процесс, и надо обращаться к врачу-офтальмологу, чтобы подобрать очки.

— Сказать, что точно дома можно проверить зрение — это из области фантастики. Тем более что очень часто плохое зрение появляется только на одном глазу, а другой глаз это “маскирует”, то есть перекрывает. Поскольку глаза — это бинокулярная система. То есть мозг получает изображение от левого и от правого глаза и соединяет их. Поэтому, конечно, полноценная диагностика проводится исключительно врачом, — говорит врач.

Еще одной проблемой, почему человек видит буквы не четко, может быть астигматизм. За счет этой оптики глаза предметы могут двоиться, контуры быть не четкими, глаза — быстро уставать, а голова — болеть.

— Очень часто бывает, что у людей совсем никаких жалоб нет, а во время осмотра выясняется, что у пациента очень значительные цифры астигматизма. И человеку надо использовать очки, чтобы видеть комфортно и полноценно. Однако это можно обнаружить только при полной диагностике с помощью оборудования, — рассказывает Александра Ярыга.

Симптомы, на которые стоит обращать внимание

Если вы заметили вспышки, мерцание в глазах, пятно, которое не исчезает, или большое количество “мушек” или пелену, стоит срочно обратиться на осмотр врача.

— Это плохие симптомы, которые могут свидетельствовать о возможных проблемах с сетчаткой и стекловидным телом. Это такой гель, который находится внутри глаза. При таких условиях должен быть только полноценный осмотр врача. Если такие признаки временные (несколько минут) — стоит понаблюдать. Но если повторяются несколько дней — необходим осмотр офтальмолога, — говорит врач.

Сейчас мы все живем в стрессе, иногда достаточно резко встать, чтобы закружилась голова и стало плохо видно, но это не повод для срочного осмотра. В этом случае можно измерить артериальное давление и обратиться к терапевту или семейному врачу.

Как часто следует посещать офтальмолога

Детские осмотры с 5 лет следует проводить 1 раз в полгода или раз в год (в зависимости от рекомендаций врача).

С 18-40 лет — 1 раз в год.

Пациентам старше 50 лет — 2 раза в год.

Конечно, все индивидуально и зависит от рекомендаций вашего врача.

При этом следует учитывать, что никакие тесты или так называемая домашняя диагностика не заменят профессиональный осмотр. Поэтому не стоит пренебрегать посещением специалиста.