Исследование британских ученых показало, что грудное вскармливание способствует развитию мозга у детей из семей с низким уровнем доходов.

Анализ данных почти 6 000 детей показал: те из них, которых мамы кормили грудью, намного лучше справляются с задачами, связанными с речью, рисованием и пониманием.

Согласно исследованию, дети, которые получали материнского молоко, на 8% лучше справляются с тестами своих когнитивных способностей до семилетнего возраста, чем те, кто находился на искусственном вскармливании.

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Ученые пришли к выводу, что грудное вскармливание способствует развитию мозга у потомков неблагополучных матерей до такой степени, что они лучше подготовлены к поступлению в начальную школу в отличие от своих сверстников, которых растили на молочных смесях.

Отмечается, что предыдущие исследования в основном связывали потребление грудного молока в раннем возрасте с физическим здоровьем. Новая же работа ученых является одной из первых, которая доказала, что материнское молоко улучшает когнитивные навыки.

Королевский колледж акушерок призвал NHS улучшить поддержку грудного вскармливания.

— Существует существенное и растущее количество доказательств пользы грудного вскармливания для здоровья матери и ребенка, а также для когнитивного развития ребенка, — объяснила ведущий специалист по грудному вскармливанию Клэр Ливингстон.

Она подчеркнула важность адекватного укомплектования службы родовспоможения, чтобы акушерки и работники службы поддержки материнства могли оказывать качественную помощь каждой матери в вопросах вскармливания младенцев.