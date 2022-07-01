Дослідження британських вчених показало, що грудне вигодовування сприяє розвитку мозку у дітей з сімей з низьким рівнем доходів.

Аналіз даних майже 6 тис. дітей показав: ті з них, яких мами годували грудьми, набагато краще справляються із завданнями, пов’язаними з мовою, малюванням і розумінням.

Згідно з дослідженням, діти, які отримували материнське молоко, на 8% краще справляються з тестами своїх когнітивних здібностей до семирічного віку, ніж ті, хто перебував на штучному вигодовуванні.

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Вчені дійшли висновку, що грудне вигодовування сприяє розвитку мозку у нащадків неблагополучних матерів до такої міри, що вони краще підготовлені до вступу до початкової школи на відміну від своїх однолітків, яких ростили на молочних сумішах.

Відзначається, що попередні дослідження в основному пов’язували споживання грудного молока в ранньому віці з фізичним здоров’ям. Нова ж робота вчених є однією з перших, яка довела, що материнське молоко покращує когнітивні навички.

Королівський коледж акушерок закликав NHS поліпшити підтримку грудного вигодовування.

– Існує істотна і зростаюча кількість доказів користі грудного вигодовування для здоров’я матері й дитини, а також для когнітивного розвитку дитини, – пояснила провідний фахівець з грудного вигодовування Клер Лівінгстон.

Вона підкреслила важливість адекватного укомплектування служби допомоги породіллі, щоб акушерки та працівники служби підтримки материнства могли надавати якісну допомогу кожній матері в питаннях вигодовування немовлят.