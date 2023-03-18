Мы все хотим, чтобы наши дети были счастливы и сыты. Но воспитание детей – тяжелая работа и иногда невозможно понять, правильно ли все то, что делают родители.

конце прошлого года родителей предупреждали быть осторожными, когда речь идет о продуктах, которые они покупают своим детям. Борцы за здоровье обнаружили, что некоторые продукты содержат около четырех чайных ложек сахара.

Диетология Прия Тью сказала, что есть некоторые вещи, о которых следует помнить, когда дело доходит до того, что мы готовим для наших детей.

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Осторожно с йогуртом

— Йогурты являются отличным источником кальция и белка. Они способствуют росту здоровых костей и зубов у ваших детей, что делает их отличной пищей для вашего малыша, – сказала Прия.

Однако чаще всего йогурты для детей могут содержать большое количество сахара. Поэтому важно проверять этикетки, искать цифру “сахаров” на этикетке. Нужно проверять этикетку ингредиентов, чтобы увидеть, добавлен ли сахар.

– Приблизительно 4 г на 100 г йогурта – это природный сахар из лактозы, все, что поступает, – это, вероятно, добавленный сахар, – пояснила диетология.

Прия посоветовала, что если вы не уверены в продукте, покупайте натуральный или греческий йогурт и добавляйте в него фрукты.

Порционный контроль

Многие родители часто переоценивают, сколько могут съесть их дети, это может быть причиной того, что дети отказываются от еды, сказала Прия.

Эксперт добавила, что очень легко совершить ошибку, особенно если вы готовите то же блюдо для всей семьи и разлагаете все это одновременно.

– Попробуйте использовать меньшие тарелки для малыша, таким образом вы можете предлагать меньшие порции, которые не будут перегружать его, и он сможет прислушиваться к собственному аппетиту, – сказала диетология.

Для детей всегда лучше просить больше, чем оставлять еду на тарелке. Она добавила, что нужно учить детей чувствовать, когда они сыты.

Ограничение в пище

Прия посоветовала родителям придерживаться девиза, что все продукты можно употреблять в умеренных количествах и никакие продукты не должны быть запрещены.

Хотя некоторые продукты содержат больше сахара и жира, чем другие, она сказала, что есть способ помочь вашему ребенку это понять.

– Я люблю называть это веселой пищей, которой мы наслаждаемся время от времени и в умеренных количествах, – рассказала Прия. – Полный запрет на эти продукты может развить у вашего ребенка нездоровые отношения с едой.

Отсутствие планирования

Эксперт, которая является мамой шести детей, сказала, что понимает трудности родителей, особенно, когда они работают полный день, и знает, как легко просто бросить пищу в духовку в конце долгого дня.

— Хотя планирование в еде требует времени и еще одно обязательное дело, но это действительно помогает обеспечить вашей семье разнообразные и питательные блюда, — говорит диетология.

Однако многие родители совершают ошибку, не планируя еду вперед на неделю.

– Это часто приводит к не сбалансированному питанию, недостатку питательных веществ, необходимых вашим малышам, чтобы помочь им расти и развиваться. – сказала она.

Планирование пищи наперед может оказать огромное влияние на диету ребенка.

Перекармливание

Мы все хотим, чтобы наши дети пили достаточно жидкости в течение дня.

Иногда это может перерасти в борьбу, когда дети говорят, что вода скучна и постоянно требуют сок или молоко.

Хотя это может показаться нормальным, сок содержит много природных сахаров, которые не полезны для этих зубов, а молоко может быть достаточно сытным, что часто приводит к отказу ребенка от другой пищи.

— Попытайтесь держаться подальше от того, чтобы постоянно давать им молоко и сок в течение дня, а вместо этого выбирайте воду, – советует диетология.

Прия также напоминает о постепенном переводе ребенка с грудного молока на твердую пищу. Это также важный момент в питании. Отлучение можно начинать с шести месяцев и старше.