Ми всі хочемо, щоб наші діти були щасливі та ситі. Але виховання дітей – важка робота і іноді неможливо зрозуміти, чи все, що роблять батьки, правильно.

Наприкінці минулого року батьків попереджали бути обережними, коли йдеться про продукти, які вони купують своїм дітям. Борці за здоров’я виявили, що деякі продукти містять близько чотирьох чайних ложок цукру.

Дієтологиня Прія Тью сказала, що є деякі речі, про які слід пам’ятати, коли справа доходить до того, що ми готуємо для наших дітей.

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Обережно з йогуртом

– Йогурти є чудовим джерелом кальцію та білка. Вони сприяють росту здорових кісток і зубів у ваших дітей, що робить їх чудовою їжею для вашого малюка, – сказала Прія.

Однак найчастіше йогурти для дітей можуть містити велику кількість цукру. Тому важливо перевіряти етикетки, шукати цифру “цукрів” на етикетці. Потрібно перевіряти етикетку інгредієнтів, щоб побачити, чи додано цукор.

– Приблизно 4 г на 100 г йогурту — це природний цукор із лактози, все, що надходить, — це, ймовірно, доданий цукор, – пояснила дієтологиня.

Прія порадила, що якщо ви не впевнені в продукті, то купуйте натуральний або грецький йогурт та додавайте у нього фрукти.

Порційний контроль

Багато батьків часто переоцінюють, скільки можуть з’їсти їхні діти, це може бути причиною того, що діти відмовляються від їжі, сказала Прія.

Експерт додала, що дуже легко зробити помилку, особливо якщо ви готуєте ту саму страву для всієї сім’ї та розкладаєте все це одночасно.

– Спробуйте використовувати менші тарілки для малюка, таким чином ви можете пропонувати менші порції, які не будуть перевантажувати його, і він зможе прислухатися до власного апетиту, – сказала дієтологиня .

Для дітей завжди краще просити більше, ніж залишати їжу на тарілці. Вона додала, що потрібно навчати дітей відчувати, коли вони ситі.

Обмеження їжі

Прія порадила батькам дотримуватися девізу, що всі продукти можна вживати в помірних кількостях і жодні продукти не повинні бути заборонені.

Хоча деякі продукти містять більше цукру та жиру, ніж інші, вона сказала, що є спосіб допомогти вашій дитині це зрозуміти.

– Я люблю називати це веселою їжею, якою ми насолоджуємося час від часу та в помірних кількостях, – розповіла Прія. – Повна заборона на ці продукти може розвинути у вашої дитини нездорові стосунки з їжею.

Відсутність планування

Експертка, яка є мамою шістьох дітей, сказала, що розуміє труднощі батьків, особливо, коли вони працюють повний день, та знає, як легко просто кинути їжу в духовку наприкінці довгого дня.

– Хоча планування їжі потребує часу та є ще однією обов’язковою справою, це дійсно допомагає забезпечити вашій родині різноманітні та поживні страви, – говорить дієтологиня.

Та багато батьків роблять помилку, не плануючи їжу наперед на тиждень.

– Це часто призводить до не збалансованого харчування, нестачі поживних речовин, необхідних вашим малюкам, щоб допомогти їм рости та розвиватися. – сказала вона.

Планування їжі наперед може мати величезний вплив на дієту дитини.

Перегодовування

Ми всі хочемо, щоб наші діти пили достатньо рідини протягом дня.

Іноді це може перерости в боротьбу, коли діти кажуть, що вода нудна, і постійно вимагають сік або молоко.

Хоча це може здатися нормальним, та сік містить багато природних цукрів, які не корисні для зубів, а молоко може бути досить ситним, що часто призводить до відмови дитини від іншої їжі.

– Спробуйте триматися подалі від того, щоб постійно давати їм молоко та сік протягом дня, а замість цього вибирайте воду, – радить дієтологиня.

Прія також нагадує про поступовий перевод дитину з грудного молока на тверду їжу. Це також є важливим моментом у харчуванні. Відлучення можна починати з шести місяців і старше.