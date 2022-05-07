Весной у детей могут фиксироваться авитаминозные состояния. Они могут вызвать неприятные последствия для организма.
О признаках недостатка определенных витаминов рассказала врач-педиатр Ирина Кольман.
Самые распространенные проявления авитаминоза у детей:
- нарушение роста ребенка, отсутствует или недостаточный набор веса;
- быстрая утомляемость, плаксивость, вялость;
- частые простудные заболевания;
- боли в конечностях;
- опоздание сроков прорезывания зубов;
- при недостатке витамина А – сухая кожа и слизистые оболочки;
- при недостатке витаминов группы В – различные нарушения в работе нервной системы, плохой сон, головные боли, потеря аппетита;
- во время недостатка витамина С – кровоточащая десна, плохое заживление ран;
- во время недостатка витамина D – повышенная потливость, неправильное формирование костей и другие проявления рахита.
Для профилактики авитаминоза нужно обеспечить сбалансированное питание ребенка, организовывать регулярные прогулки на свежем воздухе, делать так, чтобы он оставался физически активным, имел полноценный отдых и хорошо высыпался.
Лечение авитаминоза – это прием витаминов. Для этого используют поливитаминные препараты. Конечно, подбор витаминов должен сделать врач.