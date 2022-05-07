Весной у детей могут фиксироваться авитаминозные состояния. Они могут вызвать неприятные последствия для организма.

О признаках недостатка определенных витаминов рассказала врач-педиатр Ирина Кольман.

Самые распространенные проявления авитаминоза у детей:

нарушение роста ребенка, отсутствует или недостаточный набор веса;

быстрая утомляемость, плаксивость, вялость;

частые простудные заболевания;

боли в конечностях;

опоздание сроков прорезывания зубов;

при недостатке витамина А – сухая кожа и слизистые оболочки;

при недостатке витаминов группы В – различные нарушения в работе нервной системы, плохой сон, головные боли, потеря аппетита;

во время недостатка витамина С – кровоточащая десна, плохое заживление ран;

во время недостатка витамина D – повышенная потливость, неправильное формирование костей и другие проявления рахита.

Для профилактики авитаминоза нужно обеспечить сбалансированное питание ребенка, организовывать регулярные прогулки на свежем воздухе, делать так, чтобы он оставался физически активным, имел полноценный отдых и хорошо высыпался.

Лечение авитаминоза – это прием витаминов. Для этого используют поливитаминные препараты. Конечно, подбор витаминов должен сделать врач.