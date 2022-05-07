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Что указывает на авитаминоз у детей — врач назвала симптомы

7 мая 2022, 19:52
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Что указывает на авитаминоз у детей — врач назвала симптомы
Источник: Depositphotos

Весной у детей могут фиксироваться авитаминозные состояния. Они могут вызвать неприятные последствия для организма.

О признаках недостатка определенных витаминов рассказала врач-педиатр Ирина Кольман.

Самые распространенные проявления авитаминоза у детей:

  • нарушение роста ребенка, отсутствует или недостаточный набор веса;
  • быстрая утомляемость, плаксивость, вялость;
  • частые простудные заболевания;
  • боли в конечностях;
  • опоздание сроков прорезывания зубов;
  • при недостатке витамина А – сухая кожа и слизистые оболочки;
  • при недостатке витаминов группы В – различные нарушения в работе нервной системы, плохой сон, головные боли, потеря аппетита;
  • во время недостатка витамина С – кровоточащая десна, плохое заживление ран;
  • во время недостатка витамина D – повышенная потливость, неправильное формирование костей и другие проявления рахита.
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Для профилактики авитаминоза нужно обеспечить сбалансированное питание ребенка, организовывать регулярные прогулки на свежем воздухе, делать так, чтобы он оставался физически активным, имел полноценный отдых и хорошо высыпался.

Лечение авитаминоза – это прием витаминов. Для этого используют поливитаминные препараты. Конечно, подбор витаминов должен сделать врач.

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