Навесні у дітей можуть фіксуватися авітамінозні стани. Вони можуть спричинити неприємні наслідки для організму.

Про ознаки нестачі певних вітамінів розповіла лікар-педіатр Ірина Кольман.

Найпоширеніші прояви авітамінозу у дітей:

порушення росту дитини, відсутній або недостатній набір ваги;

швидка стомлюваність, плаксивість, млявість;

часті простудні захворювання;

болі в кінцівках;

запізнення термінів прорізування зубів;

під час нестачі вітаміну А – суха шкіра і слизові оболонки;

під час нестачі вітамінів групи В – різні порушення в роботі нервової системи, поганий сон, головні болі, втрата апетиту;

під час нестачі вітаміну С – кровоточиві ясна, погане загоєння ран;

під час нестачі вітаміну D – підвищена пітливість, неправильне формування кісток і інші прояви рахіту.

Для профілактики авітамінозу треба забезпечити збалансоване харчування дитини, організовувати регулярні прогулянки на свіжому повітрі, робити так, щоб вона залишалася фізично активною, мала повноцінний відпочинок та добре висипалася.

Лікування авітамінозу – це прийом вітамінів. Для цього використовують полівітамінні препарати. Звичайно, підбір вітамінів має зробити лікар.