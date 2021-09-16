Обычно дети дошкольного возраста, посещающие детский сад, и младшие школьники чаще болеют острыми респираторными заболеваниями, чем те, которые находятся дома и не имеют контактов с другими детьми, а также с братьями или сестрами.

Надо отметить, что на второй год посещения детского коллектива количество респираторных заболеваний уменьшается, поскольку постоянное воздействие большого количества микробов и вирусов формирует иммунитет ребенка.

Чтобы научить малыша ответственно и с уважением относиться к своему здоровью и окружающим, родителям стоит научить ребенка соблюдать определенные правила во время кашля и чихания, приучить выбрасывать использованные салфетки в урну, а также правильно и тщательно мыть руки.

В большинстве случаев легкий кашель или насморк, особенно остаточные после перенесенных болезней, не являются противопоказанием для посещения учебных заведений.

Впрочем, если эти симптомы сопровождаются повышенной температурой или появились в разгар сезона ОРВИ, лучше остаться дома. Учитывайте также пандемию Covid-19.

Не позволяйте ребенку идти в школу или садик, если у него есть симптомы этого заболевания:

высокая температура

непрерывный кашель

вялость и общая слабость

потеря или изменение обоняния или вкуса

В этом случае лучше оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Если ребенок имел инфекционное заболевание, то перед возвращением в школу или садик его должен еще раз осмотреть врач. Он и определит, можно ли посещать учебные заведения.

Чтобы вернуться к учебе, ребенок должен быть активным, иметь хорошее самочувствие и температуру ниже 37,2° без приема жаропонижающих препаратов.

Помните, что приближается сезон острых респираторных вирусных инфекций. Чтобы снизить риск заражения или развития осложнений, детям, а также сотрудникам образовательных учреждений рекомендуется ежегодно делать прививку от гриппа.

Из-за контактов с большим количеством людей дети могут чаще болеть. В то же время не всегда сразу можно определить, чем ребенок заболел – коронавирусом или же обычной простудой.