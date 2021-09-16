Треба зазначити, що на другий рік відвідування дитячого колективу кількість респіраторних захворювань зменшується, оскільки постійний вплив великої кількості мікробів та вірусів формує імунітет дитини.

Щоб навчити малюка відповідально та з повагою ставитися до власного здоров’я й оточуючих, батькам варто навчити дитину дотримуватися певних правил під час кашлю і чхання, привчити викидати використані серветки до урни, а також правильно та ретельно мити руки.

У більшості випадків легкий кашель або нежить, особливо залишкові після перенесених хвороб, не є протипоказанням до відвідування закладів освіти.

Утім, якщо ці симптоми супроводжуються підвищеною температурою або з’явилися в розпал сезону ГРВІ, краще залишитися вдома. Зважайте також на пандемію Covid-19.

Не дозволяйте дитині йти до школи чи садочка, якщо в неї є симптоми цього захворювання:

висока температура

безперервний кашель

млявість та загальна слабкість

втрата або зміна нюху або смаку

У такому випадку краще залишатися вдома та звернутися по медичну допомогу.

Якщо дитина мала інфекційне захворювання, то перед поверненням до школи чи садочка її має ще раз оглянути лікар. Він і визначить, чи можна відвідувати навчальні заклади.

Щоб повернутися до навчання, дитина повинна бути активною, мати добре самопочуття і температуру нижчу за 37,2° без прийому жарознижувальних препаратів.

Пам’ятайте, що наближається сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій. Щоб знизити ризик зараження чи розвитку ускладнень, дітям, а також співробітникам освітніх закладів рекомендовано щорічно робити щеплення від грипу.

Через контакти з великою кількістю людей діти можуть частіше хворіти. Водночас не завжди одразу можна визначити, на що дитина захворіла – коронавірус або ж звичайну застуду.