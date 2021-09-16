Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Діти

Школа і дитсадок: чи є нежить протипоказанням для їх відвідування

16 Вересня, 16:19 Лариса Божко
насморк
Джерело: Depositphotos
Зазвичай діти дошкільного віку, що відвідують садочок, та молодші школяри частіше хворіють на гострі респіраторні захворювання, ніж ті, що перебувають вдома і не мають контактів з іншими дітьми, а також із братами чи сестрами.

Треба зазначити, що на другий рік відвідування дитячого колективу кількість респіраторних захворювань зменшується, оскільки постійний вплив великої кількості мікробів та вірусів формує імунітет дитини.

Щоб навчити малюка відповідально та з повагою ставитися до  власного здоров’я й оточуючих, батькам варто навчити дитину дотримуватися певних правил під час кашлю і чхання, привчити викидати використані серветки до урни, а також правильно та ретельно мити руки.

У більшості випадків легкий кашель або нежить, особливо залишкові після перенесених хвороб, не є протипоказанням до відвідування закладів освіти.

Утім, якщо ці симптоми супроводжуються підвищеною температурою або з’явилися в розпал сезону ГРВІ, краще залишитися вдома. Зважайте також на пандемію Covid-19.

Читайте також:

Причина сухого кашлю у дитини – не глисти – Комаровський

Не дозволяйте дитині йти до школи чи садочка, якщо в неї є симптоми цього захворювання:

  • висока температура
  • безперервний кашель
  • млявість та загальна слабкість
  • втрата або зміна нюху або смаку

У такому випадку краще залишатися вдома та звернутися по медичну допомогу.

Якщо дитина мала інфекційне захворювання, то перед поверненням до школи чи садочка її має ще раз оглянути лікар. Він і визначить, чи можна відвідувати навчальні заклади.

Щоб повернутися до навчання, дитина повинна бути активною, мати добре самопочуття і температуру нижчу за 37,2° без прийому жарознижувальних препаратів.

Пам’ятайте, що наближається сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій. Щоб знизити ризик зараження чи розвитку ускладнень, дітям, а також співробітникам освітніх закладів рекомендовано щорічно робити щеплення від грипу.

Через контакти з великою кількістю людей діти можуть частіше хворіти. Водночас не завжди одразу можна визначити, на що дитина захворіла – коронавірус або ж звичайну застуду.

Джерело
МОЗ
Теги
Поради
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка