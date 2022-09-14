Эксперты во время исследования определили, как успокоить плачущего ребенка и уложить его спать всего за 13 минут.

Новая методика, по словам специалистов, способна немедленно решить проблему с плачем.

Для начала кто-то из родителей должен взять ребенка на руки и походить с ним в течение пяти минут, не совершая резких движений, затем он садится и около восьми минут держит ребенка на руках уже сидя. По словам ученых, именно такая техника работает лучше всего.

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– Многие родители страдают от ночного плача младенцев. Это особенно большая проблема для неопытных родителей, которые могут получить стресс или даже начать жестко обращаться со своим ребенком, — объяснила автор исследования Куми Курода из Японии.

Исследование включало серию экспериментов с участием 21 младенца в возрасте до семи месяцев и их матерей. Они протестировали четыре разных подхода к успокоению плачущих младенцев:

Мать держала младенца на руках и ходила;

Мать качала младенца на руках, потом сидела;

Ребенка сразу укладывали в кроватку;

Мать качала младенца в передвижной кроватке или коляске.

В результате команда выяснила, что когда мать ходила, держа ребенка на руках, относительно быстро успокаивалась, а ее сердечный ритм замедлялся в течение 30 секунд. Успокаивающий эффект также наблюдался, когда младенцев качали и клали в кроватки-качели.

– Результаты нашего исследования отрицают традиционное предположение о том, что материнские объятия уменьшают стресс младенца, – подчеркнули эксперты.

Однако когда матери пытались вложить своих сонных малышей после коротких прогулок, треть из них снова становилась бодрой в течение 20 секунд.

Затем эксперты обнаружили, что если дети спали не менее восьми минут до того, как их заключили, они с меньшей вероятностью просыпались независимо от того, поместили ли их в кроватку.

Лучшим методом оказался тот, где матери убаюкивали младенцев на руках, а затем дополнительно держали их уже сидя.

Курода призналась, что, имея четырех детей, все же очень удивилась результатам эксперимента. Она считала, что пробуждение ребенка во время заключения связано с тем, как его помещают в кроватку. Однако исследование не подтвердило эти общие предположения.

Источник: My London