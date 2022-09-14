Експерти під час дослідження визначили, як заспокоїти дитину, що плаче, і вкласти її спати всього за 13 хвилин.

Нова методика, за словами фахівців здатна негайно розв’язати проблему з плачем.

Для початку хтось з батьків повинен взяти дитину на руки і походити з нею протягом п’яти хвилин, не роблячи різких рухів, потім він сідає і близько восьми хвилин тримає дитину на руках уже сидячи. За словами вчених, саме така техніка працює найкраще.

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– Багато батьків страждають від нічного плачу немовлят. Це особливо велика проблема для недосвідчених батьків, які можуть отримати стрес або навіть почати жорстко поводитися зі своєю дитиною, — пояснила авторка дослідження Кумі Курода з Японії.

Дослідження включало серію експериментів за участю 21 немовляти віком до семи місяців та їхніх матерів. Вони протестували чотири різних підходи до заспокоєння немовлят, що плачуть:

Мати тримала немовля на руках і ходила; Мати гойдала немовля на руках, потім сиділа; Дитину відразу укладали в ліжечко; Мати гойдала немовля у пересувному ліжечку чи колясці.

У результаті команда з’ясувала, що коли мати ходила, тримаючи дитину на руках, та відносно швидко заспокоювалася, а її серцевий ритм сповільнювався протягом 30 секунд. Заспокійливий ефект також спостерігався, коли немовлят гойдали і клали в ліжечка-гойдалки.

– Результати нашого дослідження заперечують традиційне припущення про те, що материнські обійми зменшують стрес немовляти, — наголосили експерти.

Проте, коли матері намагалися вкласти своїх сонних малюків після коротких прогулянок, третина з них знову ставала бадьорою протягом 20 секунд.

Потім експерти виявили, що якщо діти спали не менше восьми хвилин до того, як їх уклали, вони з меншою ймовірністю прокидалися незалежно від того, чи помістили їх до ліжечка.

Найкращим методом виявився той, де матері заколисували немовлят на руках, а потім додатково тримали їх уже сидячи.

Курода зізналася, що, маючи чотирьох дітей, все ж дуже здивувалася результатам експерименту. Вона вважала, що пробудження дитини під час укладання пов’язане з тим, як її поміщають у ліжко. Однак дослідження не підтвердило ці загальні припущення.

Джерело: My London