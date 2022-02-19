Какие симптомы острой вирусной респираторной инфекции у ребенка должны насторожить родителей? Когда необходимо вызвать скорую для ребенка с ОРВИ? В каких случая делать этого не стоит? На этот вопрос на YouTube-канале Факты Здоровье ответила врач-педиатр, кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии медицинского факультета Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Людмила Раковская.

— Мы относимся к первым дням заболевания ребенка, как к вирусной инфекции. Но при этом очень важно наблюдать за его состоянием, отслеживать появление так называемых “красных флагов” — тревожных симптомов, когда нужно немедленно обращаться к врачу, — отмечает Людмила Раковская.

Чтобы родители отделяли реальные страхи за состояние ребенка от своей обычной тревоги в таких ситуациях, врач-педиатр назвала эти тревожные симптомы.

Симптомы, при которых следует вызвать скорую помощь:

нарушение сознания , когда ребенок спит и ни на что не реагирует

, когда ребенок спит и ни на что не реагирует высокая температура 40,5 и выше , которая не снижается под действием стандартных жаропонижающих средств – парацетамола или ибупрофена. Если после приема лекарства температура снизилась хотя бы на один градус и ребенку стало немного легче, поводов вызывать скорую нет. Даже если она через три часа поднялась снова. Температуру меряем каждый час, минимум через 40 минут, но не чаще.

, которая не снижается под действием стандартных жаропонижающих средств – парацетамола или ибупрофена. Если после приема лекарства температура снизилась хотя бы на один градус и ребенку стало немного легче, поводов вызывать скорую нет. Даже если она через три часа поднялась снова. Температуру меряем каждый час, минимум через 40 минут, но не чаще. судороги , которые длятся больше 3-5 минут особенно с потерей сознания

, которые длятся больше 3-5 минут особенно с потерей сознания рвота на фоне повышения температуры

на фоне повышения температуры подозрительная сыпь на коже на фоне повышения температуры

на коже на фоне повышения температуры нарушения дыхания, когда вы видите, что ребенку тяжело дышать. Когда это не просто реакция на высокую температуру, но при дыхании напрягаются все мышцы, раздаются подозрительные звуки. Рекомендуется посчитать частоту дыхания в минуту. Это тоже объективный показатель состояния.

Все остальные случаи заболевания, по словам педиатра, которые не сопровождаются этими тревожными симптомами, просто требуют наблюдения.

Людмила Раковская рекомендует связаться со своим лечащим врачом, который наблюдает ребенка, обсудить с ним симптомы и решить, когда вам следует прийти на прием.

В зависимости от возраста ребенка, особенностей его фоновых состояний и течения болезни врач назначит осмотр в первые, на третьи или на пятые сутки, если состояние не улучшилось.

Как правило, все острые вирусные инфекции отступают уже на третьи сутки. Когда температура повышается уже чуть реже, лучше снижается, больше длительность перерывов между повышениями. Немного улучшается общее состояние ребенка.

Если это так, то мы не говорим в данном случае об осложненной вирусной инфекции, с какой бы температурой она не протекала.

Выздоровление с некоторыми остаточными симптомами может наступить уже на пятые сутки. Если этого не происходит, то осмотр врача – обязателен.