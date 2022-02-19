Які симптоми гострої вірусної респіраторної інфекції у дитини повинні насторожити батьків? Коли необхідно викликати швидку для дитини з ГРВІ? В яких випадках це робити не варто? На ці питання на YouTube-каналі Факти Здоров’я відповіла лікарка-педіатр, кандидатка медичних наук, доцентка кафедри педіатрії медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Людмила Раковська.

– Ми ставимося до перших днів захворювання дитини, як до вірусної інфекції. Але при цьому дуже важливо спостерігати за її станом, відстежувати появу так званих “червоних прапорів” – тривожних симптомів, коли потрібно негайно звертатися до лікаря, – зазначає Людмила Раковська.

Щоб батьки відокремлювали реальні страхи за стан дитини від своєї звичайної тривоги в таких ситуаціях, лікар-педіатр назвала ці тривожні симптоми.

Симптоми, при яких слід викликати швидку допомогу:

порушення свідомості , коли дитина спить і ні на що не реагує

, коли дитина спить і ні на що не реагує висока температура 40,5 і вище , яка не знижується під дією стандартних жарознижуючих засобів – парацетамолу або ібупрофену. Якщо після прийому ліків температура знизилася хоча б на один градус і дитині стало трохи легше, приводів викликати швидку немає. Навіть якщо вона через три години піднялася знову. Температуру міряємо кожну годину, мінімум через 40 хвилин, але не частіше.

, яка не знижується під дією стандартних жарознижуючих засобів – парацетамолу або ібупрофену. Якщо після прийому ліків температура знизилася хоча б на один градус і дитині стало трохи легше, приводів викликати швидку немає. Навіть якщо вона через три години піднялася знову. Температуру міряємо кожну годину, мінімум через 40 хвилин, але не частіше. судоми , які тривають більше 3-5 хвилин особливо з втратою свідомості

, які тривають більше 3-5 хвилин особливо з втратою свідомості блювання на тлі підвищення температури

на тлі підвищення температури підозрілий висип на шкірі на тлі підвищення температури

на шкірі на тлі підвищення температури порушення дихання, коли ви бачите, що дитині важко дихати. Коли це не просто реакція на високу температуру, але при диханні напружуються всі м’язи, лунають підозрілі звуки. Рекомендується порахувати частоту дихання в хвилину. Це теж об’єктивний показник стану.

Всі інші випадки захворювання, за словами педіатра, які не супроводжуються цими тривожними симптомами, просто вимагають спостереження.

Людмила Раковська рекомендує зв’язатися зі своїм лікуючим лікарем, який спостерігає дитину, обговорити з ним симптоми і вирішити, коли вам слід прийти на прийом.

Залежно від віку дитини, особливостей її фонових станів і перебігу хвороби лікар призначить огляд в першу, на третю або на п’яту добу, якщо стан не покращився.

Як правило, всі гострі вірусні інфекції відступають вже на третю добу. Коли температура підвищується вже трохи рідше, краще знижується, більше тривалість перерв між підвищеннями. Трохи поліпшується загальний стан дитини.

Якщо це так, то ми не говоримо в даному випадку про ускладнення вірусної інфекції, з якою б температурою не був її перебіг.

Одужання з деякими залишковими симптомами може наступити вже на п’яту добу. Якщо цього не відбувається, то огляд лікаря – обов’язковий.