Медики больницы Св. Николая Первого медицинского объединения Львова успешно провели уникальную операцию по лечению 9-летнего ребенка с очень редким и опасным заболеванием костей.

Об этом сотрудники ПМО Львова написали на своей Facebook-странице.

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— У девочки редкое генетическое заболевание. Малейший удар грозит ребенку переломом. С тех пор как себя помнит, ее жизнь — это сплошной страх травмироваться. И только операция, которую выполнили наши врачи, сможет уберечь ее от переломов в будущем.

Сообщается, что бедренную кость Вика сломала, когда училась ходить, в два года травмировала локоть, во время поездки на озеро – палец, позже — запястье. А еще много раз — малую и большую берцовую кости.

Несовершенный остеогенез — так звучит ее диагноз. Это орфанный (редкий) недуг, когда кости становятся ломкими, а скелет деформируется. Болезнь диагностировали, когда ребенку было 2,5 года. Сказали: это не лечится.

К специалистам больницы Св. Николая ПМО Львова родители девочки обратились после крайней травмы — перелома обеих костей голени со смещением правой конечности.

Чтобы стабилизировать и выровнять ножку ребенка, врачи прибегли к уникальной операции: многоуровневой остеотомии. Вике установили титановые фиксаторы, сделавшие ножку более устойчивой к повреждениям.

Операция прошла успешно. Вике уже сняли гипс, и она может легко ступать на ножку. Позже девочке планируют прооперировать и вторую нижнюю конечность.

Отмечается, что медики травматологического отделения больницы имеют опыт лечения десяти “хрустальных детей”. В перспективе — установка таким пациентам специальных растущих конструкций, которые будут подстраиваться к росту кости.

Источник: ПМО Львова