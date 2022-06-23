Медики лікарні Св.Миколая Першого медичного об’єднання Львова успішно провели унікальну операцію з лікування 9-річної дитини з дуже рідкісним й небезпечним захворюванням кісток.

Про це співробітники ПМО Львова написали на своїй Facebook-сторінці.

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– У дівчинки рідкісне генетичне захворювання. Найменший удар загрожує дитині переломом. З тих пір як себе пам’ятає, її життя – це суцільний страх травмуватися. І тільки операція, яку виконали наші лікарі, зможе вберегти її від переломів в майбутньому.

Повідомляється, що стегнову кістку Віка зламала, коли вчилася ходити, в два роки травмувала лікоть, під час поїздки на озеро – палець, пізніше — зап’ястя. А ще багато разів – малу та велику гомілкову кістки.

Недосконалий остеогенез – так звучить її діагноз. Це орфанна (рідкісна) недуга, коли кістки стають ламкими, а скелет деформується. Хворобу діагностували, коли дитині було 2,5 роки. Сказали: це не лікується.

До фахівців лікарні Св. Миколая ПМО Львова батьки дівчинки звернулися після крайньої травми – перелому обох кісток гомілки зі зміщенням правої кінцівки.

Щоб стабілізувати й вирівняти ніжку дитини, лікарі вдалися до унікальної операції: багаторівневої остеотомії. Віці встановили титанові фіксатори, які зробили ніжку більш стійкою до пошкоджень.

Операція пройшла успішно. Віке вже зняли гіпс і вона може легко ступати на ніжку. Пізніше дівчинці планують прооперувати і другу нижню кінцівку.

Зазначається, що медики травматологічного відділення лікарні мають досвід лікування десяти “кришталевих дітей”. У перспективі – установка таких спеціальних зростаючих конструкцій, які будуть підлаштовуватися до зростання кістки.

Джерело: ПМО Львова