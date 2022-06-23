Мати та дочка, які після ракетного удару РФ по залізничному вокзалу Краматорська 8 квітня залишилися без ніг, їдуть на протезування в США.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники Першого медичного об’єднання Львова, де обидві пацієнтки проходили курс відновлення після операцій.

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– Сім’я Степаненко, чия історія зворушила весь світ, відправляється в США. Наталя з 11-річними двійнятами Яною і Ярославом потрапили під ракетний обстріл вокзалу Краматорська. Жінка втратила одну кінцівку, її дочка – обидві. Син, який єдиний уцілів, з тих пір став їх опорою і підтримкою.

У США сім’ю погодилася прийняти клініка в Сан-Дієго. Там на маму й дочку чекають протезування та реабілітація.

– Наталя каже, після лікування неодмінно повернеться з родиною додому, в Україну. Сподівається, вже в мирне життя, – зазначають медики.

Нагадаємо, що наразі у Львові планується створення Національного центру реабілітації України UNBROKEN Ukraine, щоб українці з воєнними травмами могли отримувати якісні послуги з протезування та реабілітації не за кордоном, а в своїй країні.

Удар по залізничному вокзалу в Краматорську було завдано ракетою Точка-У 8 квітня 2022 року приблизно о 10.30 за місцевим часом. В результаті удару загинули 57 людей і поранені 109.

Джерело: ПМО Львова

Фото: Roman Baluk