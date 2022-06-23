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Мать и дочь остались без ног после удара по вокзалу: семья из Краматорска едет на протезирование в США

23 июня 2022, 12:56
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
краматорск

Мать и дочь, которые после ракетного удара РФ по железнодорожному вокзалу Краматорска 8 апреля остались без ног, едут на протезирование в США.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Первого медицинского объединения Львова, где обе пациентки проходили курс восстановления после операций.

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— Семья Степаненко, чья история тронула весь мир, отправляется в США. Наталья с 11-летними двойняшками Яной и Ярославом попали под ракетный обстрел вокзала Краматорска. Женщина потеряла одну конечность, ее дочь — обе. Сын, который единственный уцелел, с тех пор стал их опорой и поддержкой.

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В США семью согласилась принять клиника в Сан-Диего. Там маму и дочь ждут протезирование и реабилитация.

— Наталья говорит, после лечения непременно вернется с семьей домой, в Украину. Надеется, уже в мирную жизнь, — отмечают медики.

Напомним, что в настоящее время во Львове планируется создание Национального центра реабилитации Украины UNBROKEN Ukraine, чтобы украинцы с военными травмами могли получать качественные услуги по протезированию и реабилитации не за границей, а в своей стране.

Удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске был нанесен ракетой Точка-У 8 апреля 2022 года примерно в 10.30 по местному времени. В результате удара погибли 57 человек и ранены 109.

Источник: ПМО Львова

Фото: Roman Baluk

Теги
Війна в Україні Краматорськ Протези реабілітація США
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