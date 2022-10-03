Как правильно рассчитать подходящую дозу йодида калия детям и как, учитывая неприятный вкус препарата, можно дать его малышам. Об этом в комментарии одному из украинских СМИ рассказала семейный врач Ольга Сахарчук.

— Следует очень внимательно относиться к дозировке препарата. Необходимую дозу поможет рассчитать врач. Но если вы делаете это сами, крайне важно не путать миллиграммы (мг) и микрограммы (мкг), — объясняет медик.

И подчеркивает: препарат, доступный для профилактики йода в Украине, содержит 125 мг активного вещества в одной таблетке.

В каких дозах назначают калия йодид детям:

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дети до 1 месяца (младенцы и дети на грудном вскармливании) – 16 мг;

дети от 1 месяца до 3 лет – 32 мг ;

дети от 3 до 12 лет – 62,5 мг;

подростки от 13 до 18 лет, взрослые до 40 лет, беременные и кормящие матери – 125 мг.

По словам Ольги Сахарчук, учитывая не очень приятный вкус йодида калия, необходимую дозу для ребенка можно растолочь и смешать с небольшим количеством малинового сиропа.

Как заметила терапевт, эту родительскую уловку рекомендуют, в частности, и американские медики.