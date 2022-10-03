Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Дети

Важно грамотно рассчитать дозу: как принимать йодид калия детям

3 октября 2022, 11:56
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Depositphotos

Как правильно рассчитать подходящую дозу йодида калия детям и как, учитывая неприятный вкус препарата, можно дать его малышам. Об этом в комментарии одному из украинских СМИ рассказала семейный врач Ольга Сахарчук.

Следует очень внимательно относиться к дозировке препарата. Необходимую дозу поможет рассчитать врач. Но если вы делаете это сами, крайне важно не путать миллиграммы (мг) и микрограммы (мкг), — объясняет медик

И подчеркивает: препарат, доступный для профилактики йода в Украине, содержит 125 мг активного вещества в одной таблетке.

Читайте также:
калия йодидВ случае аварии: препараты йода уже выданы жителям 30-километровой зоны вокруг ЗАЭС

В каких дозах назначают калия йодид детям:

Сейчас смотрят
  • дети до 1 месяца (младенцы и дети на грудном вскармливании) – 16 мг;
  • дети от 1 месяца до 3 лет – 32 мг;
  • дети от 3 до 12 лет – 62,5 мг;
  • подростки от 13 до 18 лет, взрослые до 40 лет, беременные и кормящие матери – 125 мг.

По словам Ольги Сахарчук, учитывая не очень приятный вкус йодида калия, необходимую дозу для ребенка можно растолочь и смешать с небольшим количеством малинового сиропа.

Как заметила терапевт, эту родительскую уловку рекомендуют, в частности, и американские медики.

Источник
УНН
Теги
витік радіації поради лікаря Радіація
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь