Як правильно розрахувати відповідну дозу йодиду калію дітям і як, з огляду на неприємний смак препарату, можна дати його малюкам. Про це в коментарі одному з українських ЗМІ розповіла сімейний лікар Ольга Сахарчук.

– Слід дуже уважно ставитися до дозування препарату. Необхідну дозу допоможе розрахувати лікар. Але якщо ви робите це самі, вкрай важливо не плутати міліграми (мг) і мікрограми (мкг), – пояснює медик.

І наголошує: український препарат, доступний для профілактики дефіциту йоду, містить 125 мг активної речовини в одній таблетці.

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У яких дозах призначають калію йодид дітям:

діти до місяця (немовлята і діти на грудному вигодовуванні) – 16 мг;

діти від 1 місяця до 3 років – 32 мг;

діти від 3 до 12 років – 62,5 мг;

підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері-годувальниці – 125 мг.

За словами Ольги Сахарчук, враховуючи не дуже приємний смак йодиду калію, необхідну дозу для дитини можна розтовкти і змішати з невеликою кількістю малинового сиропу.

Як зауважила терапевт, так робити рекомендують, зокрема, і американські медики.