Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Діти

Важливо грамотно розрахувати дозу: як приймати йодид калію дітям

3 Жовтня 2022, 11:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

Як правильно розрахувати відповідну дозу йодиду калію дітям і як, з огляду на неприємний смак препарату, можна дати його малюкам. Про це в коментарі одному з українських ЗМІ розповіла сімейний лікар Ольга Сахарчук.

– Слід дуже уважно ставитися до дозування препарату. Необхідну дозу допоможе розрахувати лікар. Але якщо ви робите це самі, вкрай важливо не плутати міліграми (мг) і мікрограми (мкг), – пояснює медик.

І наголошує:  український препарат, доступний для профілактики дефіциту йоду, містить 125 мг активної речовини в одній таблетці.

Читайте також:
медикиЙодна профілактика: як це працює, кому протипоказана

Зараз дивляться

У яких дозах призначають калію йодид дітям:

  • діти до місяця (немовлята і діти на грудному вигодовуванні) – 16 мг;
  • діти від 1 місяця до 3 років – 32 мг;
  • діти від 3 до 12 років – 62,5 мг;
  • підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері-годувальниці – 125 мг.

За словами Ольги Сахарчук, враховуючи не дуже приємний смак йодиду калію, необхідну дозу для дитини можна розтовкти і змішати з невеликою кількістю малинового сиропу.

Як зауважила терапевт, так робити рекомендують, зокрема, і американські медики.

Джерело
УНН
Теги
витік радіації поради лікаря Радіація
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь