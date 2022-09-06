Лікар-ендокринолог Ольга Біленко розповіла про механізм йодопрофілактики, кому прийом калію йодиду не показаний і чому звичайний йод не допоможе.

– Потрібно, щоб усі розуміли суть йодної профілактики і не наробили біди. Тому що мені вже здається, що випадки отруєння йодом можуть бути не поодинокі, – пише медик.

І нагадує, що:

при аварії на АЕС йде викид не тільки радіоактивного йоду;

прийом великої дози йоду захищає тільки щито подібну залозу від поглинання радіоактивного йоду, але не від впливу інших радіоактивних частинок;

залозу від поглинання радіоактивного йоду, але не від впливу інших радіоактивних частинок; приймати к алію йодид 125 г треба тільки після офіційного підтвердження аварії, його не можна пити просто так і про всяк випадок;

алію йодид 125 г треба тільки після офіційного підтвердження аварії, його не можна пити просто так і про всяк випадок; після аварії препарат приймається одноразово і ні в якому разі не приймається повторно. Велика доза не поліпшить захист щито подібної залози, а призведе до отруєння.

Механізм профілактики

Зараз дивляться

За словами Ольги Біленко, при прийомі препарату калія йодиду велика доза йоду потрапляє до щитоподібної залози, поглинається нею і блокує рецептори, які переносять іони йоду до клітин. Таким чином щитоподібна залоза заблокована звичайним йодом і не поглине радіоактивний.

До прийому калію йодиду у великій дозі 125 мг є певні протипоказання:

непереносимість (алергія) йоду;

тиреотоксикоз (підвищена функція залози);

токсична аденома щито подібної залози;

залози; дифузний або вузловий токсичний зоб;

вузловий зоб;

вік до трьох років (це прописано в інструкції до препарату);

вагітність і період грудного вигодовування. Прийом можливий, якщо користь перевищує ризики;

герпетиформний дерматит.

Якщо у людини є вузловий зоб, то прийом великої дози йоду може призвести до автономії вузла (тобто розвитку токсичної аденоми).

Людям старше 40 років не рекомендована йодна профілактика, тому що побічні дії або ускладнення підвищують ризик розвитку раку.

Людям, у яких вже видалена щитовидна залоза, йод приймати не потрібно, що логічно.

– Наслідком ураження радіоактивним йодом є збільшення захворюваності на рак щитоподібної залози у віддаленій перспективі, тобто через 10-20 років, – зазначає ендокринолог.

За її словами, 95% раку щитоподібної залози – це папілярна карцинома (80-85%) і фолікулярна карцинома (10-15%), які мають хороші прогнози щодо лікування і виживання. Смертність від цих видів раку щитоподібної залози становить близько 2%.

– Дійсно, після аварії на ЧАЕС, ми бачимо збільшення кількості випадків раку щитоподібної залози. Але смертність від раку щитоподібної залози не зросла і залишається стабільною: 0,5 випадків на 100 тис. населення, – пише медик.

І наполягає регулярно проходити таке рутинне обстеження, як УЗД щитоподібної залози, що дозволить збільшити кількість виявлень онкології.

Так що давайте не панікувати і не приймати калію йодид 125 мг про всяк випадок, закликає лікар-ендокринолог.

Джерело: Ольга Біленко