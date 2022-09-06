Врач-эндокринолог Ольга Биленко рассказала о механизме йодопрофилактики, кому прием калия йодида не показан и почему обычный йод не поможет.

— Нужно, чтобы все понимали суть йодной профилактики и не наделали беды. Потому что мне уже кажется, что случаи отравления йодом могут быть не единичны, — пишет медик.

И напоминает, что:

при аварии на АЭС идет выброс не только радиоактивного йода;

прием большой дозы йода защищает только щитовидную железу от поглощения радиоактивного йода, но не от воздействия других радиоактивных частиц;

принимать калия йодид 125 г надо только после официального подтверждения аварии, его нельзя пить просто так и на всякий случай;

после аварии препарат принимается однократно и ни в коем случае не принимается повторно. Большая доза не улучшит защиту щитовидной железы, а приведет к отравлению.

Механизм профилактики

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По словам Ольги Биленко, при приеме препарата калия йодид большая доза йода попадает в щитовидную железу, поглощается ею и блокирует рецепторы, которые переносят ионы йода к клеткам. Таким образом щитовидная железа заблокирована обычным йодом и не поглотит радиоактивный.

К приему калия йодида в большой дозе 125 мг есть определенные противопоказания:

непереносимость (аллергия) йода; тиреотоксикоз (повышенная функция железы); токсическая аденома щитовидной железы; диффузный или узловой токсический зоб; узловой зоб; возраст до трех лет (это прописано в инструкции к препарату, хотя рекомендации ВОЗ и Минздрава рекомендуют прием); беременность и период грудного вскармливания. Прием возможен, если польза превышает риски; герпетиформный дерматит.

Если у человека есть узловой зоб, то прием большой дозы йода может привести к автономии узла (то есть развития токсической аденомы).

Людям старше 40 лет не рекомендована йодная профилактика, потому что побочные действия или осложнения повышают риск развития рака.

Людям, у которых уже удалена щитовидная железа, йод принимать не нужно, что логично.

— Следствием поражения радиоактивным йодом является увеличение заболеваемости раком щитовидной железы в отдаленной перспективе, то есть через 10-20 лет, — отмечает эндокринолог.

По ее словам, 95% рака щитовидной железы — это папиллярная карцинома (80-85%) и фолликулярная карцинома (10-15%), которые имеют хорошие прогнозы относительно лечения и выживаемости. Смертность от этих видов рака щитовидной железы составляет около 2%.

— Действительно, после аварии на ЧАЭС, мы видим увеличение количества случаев рака щитовидной железы. Но смертность от рака щитовидной железы не выросла и остается стабильной: 0,5 случаев на 100 тыс. населения, — пишет медик.

И настаивает регулярно проходить такое рутинное обследование, как УЗИ щитовидной железы, что позволит увеличить количество выявлений онкологии.

Так что давайте не паниковать и не принимать калия йодид 125 мг на всякий случай, призывает врач-эндокринолог.

Источник: Ольга Биленко