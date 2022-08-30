Специалист по радиационной гигиене отдела профилактики неинфекционных заболеваний Волынского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Ольга Гусева в эфире одного из украинских телеканалов рассказала, как украинцы могут защитить себя в случае возможного взрыва на АЭС.
— Прежде всего, нужно следить за направлением ветра, который несет загрязненные воздух и пыль, — говорит Ольга Гусева.
И отмечает, что в первые часы после предполагаемого взрыва на АЭС необходимо принять максимальные меры по защите щитовидной железы.
По ее словам, сразу после официального сообщения об угрозе выброса следует принять профилактическую дозу калия йодида.
При этом следует помнить, что, согласно рекомендациям Минздрава, в случае реальной угрозы следует принимать калий йодид в следующих дозах:
- детям до одного месяца (младенцам и детям, находящимся на грудном вскармливании) – 16 мг;
- детям от одного месяца до трех лет – 32 мг;
- детям от трех до 12 лет – 62,5 мг;
- подросткам от 13 до 18 лет, взрослым до 40 лет, беременным и кормящим матерям — 125 мг;
- людям старше 40 лет калий йодид принимать не нужно, поскольку щитовидная железа после определенного возраста перестает накапливать радиоактивный йод.
При этом важно помнить, что самовольно принимать йодид калий нельзя.
Другие меры по защите при взрыве на АЭС:
- найти укрытие или зайти в любое помещение, в котором нужно закрыть все окна и перекрыть вентиляционные каналы, а при входе — положить мокрую тряпку;
- пить воду только в пластиковых бутылках, а также воду, которая подается из централизованных источников;
- тщательно мыть фрукты и овощи;
- обязательно заменить загрязненную радиацией одежду. Вместе с обувью ее следует упаковать в пластиковый пакет и выбросить;
- если нет возможности переодеться, тщательно вычистить одежду влажной щеточкой;
- принять душ, тщательно вымыть особенно волосы.