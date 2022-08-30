Спеціаліст із радіаційної гігієни відділу профілактики неінфекційних захворювань Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Ольга Гусєва в ефірі одного з українських телеканалів розповіла, як українці можуть захистити себе у разі можливого вибуху на АЕС.
– Передусім потрібно стежити за напрямком вітру, який несе забруднене повітря та пил, – каже Ольга Гусєва.
І зазначає, що в перші години після передбачуваного вибуху на АЕС необхідно вжити максимальних заходів щодо захисту щитоподібної залози.
За її словами, одразу після офіційного повідомлення про загрозу викиду слід прийняти профілактичну дозу калію йодиду.
Водночас слід пам’ятати, що, згідно з рекомендаціями МОЗ, у разі реальної загрози слід приймати калій йодид у таких дозах:
- дітям до одного місяця – немовлятам і дітям, які перебувають на грудному вигодовуванні – 16 мг;
- дітям від одного місяця до трьох років – 32 мг;
- дітям від трьох до 12 років – 62,5 мг;
- підліткам від 13 до 18 років, дорослим до 40 років, вагітним і матерям, що годують грудьми – 125 мг;
- людям старше 40 років калій йодид приймати не потрібно, оскільки щитоподібна залоза після певного віку перестає накопичувати радіоактивний йод.
Водночас важливо пам’ятати, що самовільно приймати йодид калій не можна.
Інші заходи щодо захисту під час вибуху на АЕС:
- знайти укриття або зайти в будь-яке приміщення, в якому потрібно закрити всі вікна і перекрити вентиляційні канали, а на вході покласти мокру ганчірку;
- пити воду тільки в пластикових пляшках, а також воду, яка подається з централізованих джерел;
- ретельно мити фрукти й овочі;
- обов’язково замінити забруднений радіацією одяг. Разом із взуттям його слід упакувати в пластиковий пакет і викинути;
- якщо немає можливості переодягнутися, ретельно вичистити одяг вологою щіточкою;
- прийняти душ, ретельно вимити особливо волосся.