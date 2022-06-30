Як надати першу допомогу при легких пораненнях, які не викликають критичної кровотечі, розповіли експерти міжнародної онлайн-платформи Бережи себе.

– Найглибші рани зараз у наших душах. Догляд за ними складний. Немає чітких протоколів ані у Всесвітньої організації охорони здоров’я, ані у центру з контролю і захворювань США, – відзначають фахівці.

І пропонують поради, що робити з ранами фізичними. Вони зараз теж відбуваються частіше, ніж нам би того хотілося.

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Що робити при легких пораненнях:

гігієна понад усе. Якщо ситуація дозволяє подбати про гігієну-вимий руки з милом або використовуй санітайзер з вмістом спирту не менше 70%;

зупиніть кровотечу. Для цього варто натиснути на рану, використовуючи чистий бинт (якщо такого немає під рукою, візьми натомість щось абсолютно чисте і добре поглинає рідину;

промийте рану. Потримай рану під чистою проточною водою хоча б 5 хвилин.

Не варто використовувати мазі з антибіотиками без призначення лікаря. Якщо бачите, що рана глибока або в пораненні є сторонні предмети — обов’язково зверніться до лікаря після надання першої домедичної допомоги.

Симптоми, при яких потрібна допомога медика:

почервоніння;

рана відчувається гарячою;

спостерігається набряк;

збільшується біль.

Ці ознаки можуть свідчити про інфекцію.

Важливо! Якщо ви не робили щеплення від правця або давно не робили ревакцинацію, яка необхідна кожні десять років, обов’язково повідомте про це лікаря — можливо, вам знадобитися зробити щеплення, щоб захистити себе.

Джерело: Бережи себе