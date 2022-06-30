Как оказать первую помощь при легких ранениях, которые не вызывают критического кровотечения, рассказали эксперты международной онлайн-платформы Береги себя.

— Самые глубокие раны сейчас в наших душах. Уход за ними сложен. Нет четких протоколов ни у Всемирной организации здравоохранения, ни у Центра по контролю и заболеваниям США, — отмечают специалисты.

И предлагают советы, что делать с ранами физическими. Они сейчас тоже происходят чаще, чем нам бы того хотелось.

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Что делать при легких ранениях:

гигиена превыше всего. Если ситуация позволяет позаботиться о гигиене — вымой руки с мылом или используй санітайзер с содержанием спирта не менее 70%;

остановите кровотечение. Для этого стоит нажать на рану, используя чистый бинт (если такого нет под рукой, возьми взамен что-то абсолютно чистое и хорошо поглощающее жидкость;

промойте рану. Подержи рану под чистой проточной водой хотя бы 5 минут.

Не стоит использовать мази с антибиотиками без назначения врача. Если видите, что рана глубокая или в ранении имеются инородные предметы — обязательно обратитесь к врачу после оказания первой домедицинской помощи.

Симптомы, при которых требуется помощь медика:

покраснение;

рана ощущается горячей;

наблюдается отек;

увеличивается боль.

Эти признаки могут свидетельствовать об инфекции.

Важно! Если вы не делали прививку от столбняка или давно не делали ревакцинацию, которая необходима каждые десять лет, обязательно сообщите об этом врачу — возможно, вам понадобиться привиться, чтобы защитить себя.

Источник: Береги себя