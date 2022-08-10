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Головне – захистити органи дихання: що робити під час хімічної атаки

10 Серпня 2022, 10:48
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
хімічна атака
Джерело: Depositphotos

Існує два варіанти хімічної небезпеки: ракетна атака ворога або аварія на хімічному виробництві. Найголовніше при хімічній небезпеці – захистити органи дихання. Про це розповів директор департаменту організації заходів цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій Віктор Вітовецький в ефірі Єдиних новин.

– При аварії на хімічному об’єкті, запаси хімічних речовин і витік можуть спричинити велику зону ураження. Щоб хімічні речовини не потрапили до органів дихання, перше, що треба зробити – це зайти в приміщення і максимально його герметизувати, – сказав Вітовецький.

Пластикові вікна, які зараз стоять у будинках, доволі герметичні. А ось двірні отвори треба закрити вологим матеріалом.

Не забувайте і про вентиляційні канали у будинках, їх теж треба закрити.

Зараз дивляться

Замість протигазу, якого, як правило, немає в кожного вдома, можна використовувати ватно-марлеву пов’язку.

– Основними джерелами промислового забруднення є хлор та аміак. У разі викиду хлору потрібно змочити маску 2-5% розчином соди, а при витоку аміаку маску можна змочувати у розчині 2-5% оцтової кислоти – зазначив Вітовецький.

перша допомога при хімічній атаці

Найголовніша задача – захистити органи дихання.

При хімічній атаці небезпечними є фосфорні бомби. Вони заборонені, але ворог активно їх використовує.

– Небезпека фосфорних бомб – висока температура загоряння. Те, що видно у повітрі потім падає на землю. Загасите це неможливо, поки воно саме не вигорить. При попаданні на людину фосфорні бомби викликають шалені опіки, – сказав експерт.

За словами Вітовецького, РФ може використати бойові отруйні речовини. При такій атаці захист цивільного населення такий же самий, як і загальної промислової хімії.

Дізнатися на запах вид хімічної речовини при атаці не матиме сенсу.

– Хто відчує якийсь запах, вже, на жаль, нічого не розкаже. Адже концентрація у повітрі для людини буде смертельна, – сказав Вітовецький.

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Теги
Війна в Україні Хімічна зброя
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