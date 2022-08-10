Есть два варианта химической опасности: ракетная атака врага или авария на химическом производстве. Самое главное при химической опасности – защитить органы дыхания. Об этом рассказал директор департамента организации мер гражданской защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Виктор Витовецкий в эфире Единых новостей.
— При аварии на химическом объекте, запасы химических веществ и утечка могут повлечь за собой большую зону поражения. Чтобы химические вещества не попали в органы дыхания, первое, что нужно сделать – зайти в помещение и максимально его загерметизировать, — сказал Витовецкий.
Пластиковые окна, которые сейчас стоят в домах, достаточно герметичны. А вот дверные проемы нужно закрыть влажным материалом.
Не забывайте и о вентиляционных каналах в домах, их тоже нужно закрыть.
Вместо противогаза, которого, как правило, нет у каждого дома, можно использовать ватно-марлевую повязку.
– Основными источниками промышленного загрязнения являются хлор и аммиак. При выбросе хлора нужно смочить маску 2-5% раствором соды, а при утечке аммиака маску можно смачивать в растворе 2-5% уксусной кислоты — отметил Витовецкий.
Самая главная задача – защитить органы дыхания.
При химической атаке опасны фосфорные бомбы. Они запрещены, но враг активно их использует.
— Опасность фосфорных бомб – высокая температура возгорания. То, что видно в воздухе, потом падает на землю. Потушить это невозможно, пока оно само не выгорит. При попадании на человека, фосфорные бомбы вызывают безумные ожоги, – сказал эксперт.
По словам Витовецкого, РФ может использовать боевые отравляющие вещества. При такой атаке защита гражданского населения такая же, как и общей промышленной химии.
Узнавание запаха химического вещества при атаке не имеет смысла.
– Кто почувствует какой-то запах, уже, к сожалению, ничего не расскажет. Ведь концентрация в воздухе для человека будет смертельна, – сказал Витовецкий.