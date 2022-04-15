Уже неоднократно российские агрессоры использовали в Украине фосфорные бомбы – запрещенное в мире оружие. Белый фосфор, которым начинены боеприпасы, загорается от контакта с кислородом, в результате чего начинается сильный пожар, который тяжело потушить. Когда белый фосфор попадает на кожу, он вызывает тяжелые химические ожоги. Да еще он ядовит для человека. Смертельная дозировка составляет 0,05-0,15 г.

Если фосфор попал на одежду, его срочно нужно снять так, чтобы частицы фосфора не попали на открытую кожу.

Когда фосфор попадает на кожу, он прилипает и постоянно горит. Срочно нужно перекрыть взаимодействие фосфора с кислородом — накрыть пораженный участок влажной тряпкой, тканью, землей или грязью.

Удалять фосфор с кожи следует под слоем холодной воды неострыми предметами. Нельзя прикасаться к фосфору пальцами.

Оказывая первую помощь, нельзя использовать вату и перекись водорода. Когда перекись распадается, образуется вода и кислород, вызывающий возгорание фосфора.

Если есть такая возможность, лучше обратиться за помощью к врачам. Фосфор — токсичное вещество, вызывающее ожоги и отравления.

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Если фосфорная бомба попала в дом, бегите и спасайте жизнь, а не здание и вещи.

Образующийся во время горения фосфора белый дым поражают дыхательные пути, человек начинает задыхаться, это может привести к смерти. Нужно быстро выходить из облака дыма, закрыв нос.

Враг может применить еще и химическое оружие. Одним из известных наиболее токсичных боевых химических веществ является зарин. Это нервно-паралитическое вещество без запаха и вкуса. Его действие на организм может привести к смерти в считанные минуты.

Источник: НСЗУ