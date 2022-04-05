В Рубежном Луганской области российские военные при обстреле территории попали в цистерну с азотной кислотой. Поэтому существует риск отравления азотной кислотой.

Какие симптомы отравления азотом и как оказать первую помощь?

Азотная кислота опасна во время вдыхания, глотания и при попадании на кожу и слизистые. Гражданам рекомендуют не выходить из укрытий, плотно закрыть двери и окна и подготовить влажные маски для лица, противогазы.

Симптомы отравления:

слабые – признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость;

тяжелые – отек легких;

местное действие на глаза – некроз роговой оболочки и конъюнктив, что приводит к потере зрения.

Первая помощь:

При отравлении азотом пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух. Затем смыть с него возможное загрязнение в течение не менее 15 минут и заменить одежду.

Промывать глаза потерпевшего в течение не менее 15 минут, давать ему много воды.

Источник: Сергей Гайдай, Луганская ОГА (ОВА)