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На Луганщине оккупанты попали в цистерну с азотом: симптомы отравления и первая помощь

5 апреля 2022, 12:26
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
азот

В Рубежном Луганской области российские военные при обстреле территории попали в цистерну с азотной кислотой. Поэтому существует риск отравления азотной кислотой.

Какие симптомы отравления азотом и как оказать первую помощь?

Азотная кислота опасна во время вдыхания, глотания и при попадании на кожу и слизистые. Гражданам рекомендуют не выходить из укрытий, плотно закрыть двери и окна и подготовить влажные маски для лица, противогазы.

Симптомы отравления:

  • слабые – признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость;
  • тяжелые – отек легких;
  • местное действие на глаза – некроз роговой оболочки и конъюнктив, что приводит к потере зрения.
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Первая помощь:

При отравлении азотом пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух. Затем смыть с него возможное загрязнение в течение не менее 15 минут и заменить одежду.

Промывать глаза потерпевшего в течение не менее 15 минут, давать ему много воды.

Источник: Сергей Гайдай, Луганская ОГА (ОВА)

Теги
Війна в Україні , Луганська область , Хімікати
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