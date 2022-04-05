У Рубіжному Луганської області російські військові під час обстрілу території влучили у цистерну з азотною кислотою. Через це існує ризик отруєння азотною кислотою.

Які симптоми отруєння азотом та як надати першу допомогу?

Азотна кислота небезпечна під час вдихання, ковтання та під час потрапляння на шкіру та слизові оболонки. Громадянам рекомендують не виходити з укриттів, щільно закрити двері та вікна та підготувати вологі маски для обличчя, протигази.

– Ця рідина досить токсична, і ми не знаємо куди піде ця токсична хмара. Стежимо за вітром і чекаємо на дощ. Зазначимо, що вітер зараз дме у бік РФ, і так росіяни можуть відчути на собі дії своєї армії, але дорогою дуже багато українських сіл та міст, – заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Симптоми отруєння:

слабкі – ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість;

важкі – набряк легень;

місцева дія на очі – некроз рогової оболонки та кон’юнктив, що призводить до втрати зору.

Перша допомога:

Під час отруєння азотом потерпілого варто негайно винести на свіже повітря. Потім змити з нього можливе забруднення протягом щонайменше 15 хвилин і замінити одяг.

Промивати очі потерпілого протягом щонайменше 15 хвилин, давати йому пити багато води.

Джерело: Сергій Гайдай, Луганська ОДА (ОВА)