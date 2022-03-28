Під час війни є ризик розпилення ворогом хімічної зброї. Однією з відомих найтоксичніших бойових хімічних речовин є зарин.
Що таке зарин та як надати першу допомогу, читайте на Фактах ICTV.
– Зарин – це нервово-паралітична речовина. Зазвичай вона не має запаху і смаку. Вплив зарину може призвести до смерті за лічені хвилини, – розповідають фахівці Всеукраїнської спілки парамедиків.
Водночас лише 1-10 мл зарину на шкірі може бути смертельною.
Як захиститися від зарину
Зарин може потрапляти до організму під час вдихання, ковтання, контакту зі шкірою або через очі. Тому у разі розпилення треба максимально захистити організм від впливу зовнішніх чинників за допомогою одягу та спецобладнання.
Треба пам’ятати, що пари зарину важчі за повітря. Вони будуть збиратися та концентруватися у погано вентильованих, низинних або замкнутих місцях (наприклад, каналізація, підвали).
Симптоми після контакту із зарином
Потрапив через очі:
- звужені зіниці (міоз);
- почервоніння;
- біль в оці та навколо нього;
- помутніння та/або нечіткість зору;
- відчуття тиску.
Під час ковтання:
- нудота;
- блювання;
- діарея;
- біль у животі;
- судоми.
Під час вдихання:
- симптоми впливу на очі;
- нежить;
- ускладнене дихання;
- задишка;
- втрата свідомості;
- посмикування м’язів;
- судоми;
- виділення рідини з дихальних шляхів.
Під час впливу на шкіру:
- рясне потовиділення;
- симптоми, як і під час вдихання.
Перша домедична допомога
Першочергово треба дбати про власну безпеку та не допускати контакту з речовиною.
Як надати першу допомогу під час отруєння зарином:
- вивести потерпілого із забрудненої зони чи місця;
- зняти увесь верхній одяг, помістити його у міцний поліетиленовий пакет та герметично закрити;
- ретельно вимити забруднену шкіру потерпілого за допомогою мильного розчину або чистої води;
- закрити усі відкриті рани;
- накрити потерпілого термопокривалом, щоб запобігти переохолодження;
- викликати швидку – невідкладна допомога базується на введенні антидоту.
Війна в Україні триває з 24 лютого. З того часу ворог неодноразово обстрілював різні підприємства, що загрожувало екологічною катастрофою.