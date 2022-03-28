Під час війни є ризик розпилення ворогом хімічної зброї. Однією з відомих найтоксичніших бойових хімічних речовин є зарин.

Що таке зарин та як надати першу допомогу, читайте на Фактах ICTV.

– Зарин – це нервово-паралітична речовина. Зазвичай вона не має запаху і смаку. Вплив зарину може призвести до смерті за лічені хвилини, – розповідають фахівці Всеукраїнської спілки парамедиків.

Водночас лише 1-10 мл зарину на шкірі може бути смертельною.

Як захиститися від зарину

Зарин може потрапляти до організму під час вдихання, ковтання, контакту зі шкірою або через очі. Тому у разі розпилення треба максимально захистити організм від впливу зовнішніх чинників за допомогою одягу та спецобладнання.

Треба пам’ятати, що пари зарину важчі за повітря. Вони будуть збиратися та концентруватися у погано вентильованих, низинних або замкнутих місцях (наприклад, каналізація, підвали).

Симптоми після контакту із зарином

Потрапив через очі:

звужені зіниці (міоз);

почервоніння;

біль в оці та навколо нього;

помутніння та/або нечіткість зору;

відчуття тиску.

Під час ковтання:

нудота;

блювання;

діарея;

біль у животі;

судоми.

Під час вдихання:

симптоми впливу на очі;

нежить;

ускладнене дихання;

задишка;

втрата свідомості;

посмикування м’язів;

судоми;

виділення рідини з дихальних шляхів.

Під час впливу на шкіру:

рясне потовиділення;

симптоми, як і під час вдихання.

Перша домедична допомога

Першочергово треба дбати про власну безпеку та не допускати контакту з речовиною.

Як надати першу допомогу під час отруєння зарином:

вивести потерпілого із забрудненої зони чи місця;

зняти увесь верхній одяг, помістити його у міцний поліетиленовий пакет та герметично закрити;

ретельно вимити забруднену шкіру потерпілого за допомогою мильного розчину або чистої води;

закрити усі відкриті рани;

накрити потерпілого термопокривалом, щоб запобігти переохолодження;

викликати швидку – невідкладна допомога базується на введенні антидоту.

Війна в Україні триває з 24 лютого. З того часу ворог неодноразово обстрілював різні підприємства, що загрожувало екологічною катастрофою.