Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Актуально

Може вбити за лічені хвилини: чим небезпечний зарин і як надати першу допомогу

28 Березня 2022, 09:29
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Може вбити за лічені хвилини: чим небезпечний зарин і як надати першу допомогу
Джерело: Depositphotos

Під час війни є ризик розпилення ворогом хімічної зброї. Однією з відомих найтоксичніших бойових хімічних речовин є зарин.

Що таке зарин та як надати першу допомогу, читайте на Фактах ICTV.

– Зарин  – це нервово-паралітична речовина. Зазвичай вона не має запаху і смаку. Вплив зарину може призвести до смерті за лічені хвилини, – розповідають фахівці Всеукраїнської спілки парамедиків.

Водночас лише 1-10 мл зарину на шкірі може бути смертельною.

Як захиститися від зарину

Зарин може потрапляти до організму під час вдихання, ковтання, контакту зі шкірою або через очі. Тому у разі розпилення треба максимально захистити організм від впливу зовнішніх чинників за допомогою одягу та спецобладнання.

Треба пам’ятати, що пари зарину важчі за повітря. Вони будуть збиратися та концентруватися у погано вентильованих, низинних або замкнутих місцях (наприклад, каналізація, підвали).

Симптоми після контакту із зарином

Потрапив через очі:

  • звужені зіниці (міоз);
  • почервоніння;
  • біль в оці та навколо нього;
  • помутніння та/або нечіткість зору;
  • відчуття тиску.

Під час ковтання:

  • нудота;
  • блювання;
  • діарея;
  • біль у животі;
  • судоми.
Читайте також:
серцеДолікарська допомога: як самостійно знизити тиск та зняти гострий біль у серці

Під час вдихання:

  • симптоми впливу на очі;
  • нежить;
  • ускладнене дихання;
  • задишка;
  • втрата свідомості;
  • посмикування м’язів;
  • судоми;
  • виділення рідини з дихальних шляхів.

Під час впливу на шкіру:

  • рясне потовиділення;
  • симптоми, як і під час вдихання.

Перша домедична допомога

Першочергово треба дбати про власну безпеку та не допускати контакту з речовиною.

Як надати першу допомогу під час отруєння зарином:

  • вивести потерпілого із забрудненої зони чи місця;
  • зняти увесь верхній одяг, помістити його у міцний поліетиленовий пакет та герметично закрити;
  • ретельно вимити забруднену шкіру потерпілого за допомогою мильного розчину або чистої води;
  • закрити усі відкриті рани;
  • накрити потерпілого термопокривалом, щоб запобігти переохолодження;
  • викликати швидку – невідкладна допомога базується на введенні антидоту.

Війна в Україні триває з 24 лютого. З того часу ворог неодноразово обстрілював різні підприємства, що загрожувало екологічною катастрофою.

Теги
Поради , Хімічна зброя
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь