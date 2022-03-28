Во время войны есть риск распыления врагом химического оружия. Одним из известных наиболее токсичных боевых химических веществ является зарин.
Что такое зарин и как оказать первую помощь, читайте на Фактах ICTV.
— Зарин — это нервно-паралитическое вещество. Обычно оно не имеет запаха и вкуса. Влияние зарина может привести к смерти за считанные минуты, — рассказывают специалисты Всеукраинского союза парамедиков.
В то же время только 1-10 мл зарина на коже может быть смертельной дозой.
Как защититься от зарина
Зарин может попадать в организм во время вдыхания, глотания, контакта с кожей или через глаза. Поэтому при распылении нужно максимально защитить организм от воздействия внешних факторов с помощью одежды и спецоборудования.
Надо помнить, что пары зарина тяжелее воздуха. Они будут собираться и концентрироваться в плохо вентилируемых, низинных или замкнутых местах (например, канализация, подвалы).
Симптомы после контакта с зарином
Проник через глаза:
- суженные зрачки (миоз);
- покраснение;
- боль в глазу и вокруг него;
- помутнение и/или нечеткость зрения;
- ощущение давления.
При глотании:
- тошнота;
- рвота;
- диарея;
- боль в животе;
- судороги.
При вдыхании:
- симптомы воздействия на глаза;
- насморк;
- затрудненное дыхание;
- одышка;
- потеря сознания;
- подергивание мышц;
- судороги;
- выделение жидкости из дыхательных путей
При воздействии на кожу:
- обильное потоотделение;
- симптомы, как и при вдыхании.
Первая медицинская помощь
В первую очередь следует заботиться о собственной безопасности и не допускать контакта с веществом.
Как оказать первую помощь при отравлении зарином:
- вывести потерпевшего из загрязненной зоны или места;
- снять всю верхнюю одежду, поместить ее в плотный полиэтиленовый пакет и герметично закрыть;
- тщательно вымыть загрязненную кожу пострадавшего с помощью мыльного раствора или чистой воды;
- закрыть все открытые раны;
- накрыть пострадавшего термопокрывалом, чтобы предотвратить переохлаждение;
- вызвать скорую – неотложная помощь базируется на введении антидота.
Война в Украине длится с 24 февраля. С тех пор враг неоднократно обстреливал разные предприятия, что угрожало экологической катастрофой.