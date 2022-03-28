Во время войны есть риск распыления врагом химического оружия. Одним из известных наиболее токсичных боевых химических веществ является зарин.

Что такое зарин и как оказать первую помощь, читайте на Фактах ICTV.

— Зарин — это нервно-паралитическое вещество. Обычно оно не имеет запаха и вкуса. Влияние зарина может привести к смерти за считанные минуты, — рассказывают специалисты Всеукраинского союза парамедиков.

В то же время только 1-10 мл зарина на коже может быть смертельной дозой.

Как защититься от зарина

Зарин может попадать в организм во время вдыхания, глотания, контакта с кожей или через глаза. Поэтому при распылении нужно максимально защитить организм от воздействия внешних факторов с помощью одежды и спецоборудования.

Надо помнить, что пары зарина тяжелее воздуха. Они будут собираться и концентрироваться в плохо вентилируемых, низинных или замкнутых местах (например, канализация, подвалы).

Симптомы после контакта с зарином

Проник через глаза:

суженные зрачки (миоз);

покраснение;

боль в глазу и вокруг него;

помутнение и/или нечеткость зрения;

ощущение давления.

При глотании:

тошнота;

рвота;

диарея;

боль в животе;

судороги.

При вдыхании:

симптомы воздействия на глаза;

насморк;

затрудненное дыхание;

одышка;

потеря сознания;

подергивание мышц;

судороги;

выделение жидкости из дыхательных путей

При воздействии на кожу:

обильное потоотделение;

симптомы, как и при вдыхании.

Первая медицинская помощь

В первую очередь следует заботиться о собственной безопасности и не допускать контакта с веществом.

Как оказать первую помощь при отравлении зарином:

вывести потерпевшего из загрязненной зоны или места;

снять всю верхнюю одежду, поместить ее в плотный полиэтиленовый пакет и герметично закрыть;

тщательно вымыть загрязненную кожу пострадавшего с помощью мыльного раствора или чистой воды;

закрыть все открытые раны;

накрыть пострадавшего термопокрывалом, чтобы предотвратить переохлаждение;

вызвать скорую – неотложная помощь базируется на введении антидота.

Война в Украине длится с 24 февраля. С тех пор враг неоднократно обстреливал разные предприятия, что угрожало экологической катастрофой.