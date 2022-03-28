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Может убить за считанные минуты: чем опасен зарин и как оказать первую помощь

28 марта 2022, 09:29
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Может убить за считанные минуты: чем опасен зарин и как оказать первую помощь
Источник: Depositphotos

Во время войны есть риск распыления врагом химического оружия. Одним из известных наиболее токсичных боевых химических веществ является зарин.

Что такое зарин и как оказать первую помощь, читайте на Фактах ICTV.

— Зарин — это нервно-паралитическое вещество. Обычно оно не имеет запаха и вкуса. Влияние зарина может привести к смерти за считанные минуты, — рассказывают специалисты Всеукраинского союза парамедиков.

В то же время только 1-10 мл зарина на коже может быть смертельной дозой.

Как защититься от зарина

Зарин может попадать в организм во время вдыхания, глотания, контакта с кожей или через глаза. Поэтому при распылении нужно максимально защитить организм от воздействия внешних факторов с помощью одежды и спецоборудования.

Надо помнить, что пары зарина тяжелее воздуха. Они будут собираться и концентрироваться в плохо вентилируемых, низинных или замкнутых местах (например, канализация, подвалы).

Симптомы после контакта с зарином

Проник через глаза:

  • суженные зрачки (миоз);
  • покраснение;
  • боль в глазу и вокруг него;
  • помутнение и/или нечеткость зрения;
  • ощущение давления.

При глотании:

  • тошнота;
  • рвота;
  • диарея;
  • боль в животе;
  • судороги.
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При вдыхании:

  • симптомы воздействия на глаза;
  • насморк;
  • затрудненное дыхание;
  • одышка;
  • потеря сознания;
  • подергивание мышц;
  • судороги;
  • выделение жидкости из дыхательных путей

При воздействии на кожу:

  • обильное потоотделение;
  • симптомы, как и при вдыхании.

Первая медицинская помощь

В первую очередь следует заботиться о собственной безопасности и не допускать контакта с веществом.

Как оказать первую помощь при отравлении зарином:

  • вывести потерпевшего из загрязненной зоны или места;
  • снять всю верхнюю одежду, поместить ее в плотный полиэтиленовый пакет и герметично закрыть;
  • тщательно вымыть загрязненную кожу пострадавшего с помощью мыльного раствора или чистой воды;
  • закрыть все открытые раны;
  • накрыть пострадавшего термопокрывалом, чтобы предотвратить переохлаждение;
  • вызвать скорую – неотложная помощь базируется на введении антидота.

Война в Украине длится с 24 февраля. С тех пор враг неоднократно обстреливал разные предприятия, что угрожало экологической катастрофой.

Теги
Советы , Хімічна зброя
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