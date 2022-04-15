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Фосфорні бомби: як видалити хімічну речовину з одягу та шкіри

15 Квітня 2022, 14:21
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
фосфор хімічна атака
Джерело: Depositphotos

Уже неодноразово російські агресори використовували в Україні фосфорні бомби – заборонену у світі зброю. Білий фосфор, яким начинені боєприпаси, спалахує від контакту з киснем, внаслідок чого починається сильна пожежа, яку важко загасити. Коли білий фосфор потрапляє на шкіру, він викликає важкі хімічні опіки. Та ще він отруйний для людини. Смертельна доза становить 0,05-0,15 г.

Якщо фосфор потрапив на одяг, його терміново потрібно зняти, так, щоб частинки фосфору не потрапили на відкриту шкіру.

Коли фосфор потрапляє на шкіру він прилипає і постійно горить. Терміново потрібно перекрити взаємодію фосфору з киснем — накрити вражену ділянку вологою ганчіркою, тканиною, землею чи багнюкою.

Видаляти фосфор зі шкіри треба під шаром холодної води негострими предметами. Не можна торкатися фосфору пальцями.

Надаючи першу допомогу, не можна використовувати вату і перекис водню. Коли перекис розпадається, утворюється вода та кисень, який викликає загоряння фосфору.

Якщо є така можливість, краще звернутися за допомогою до лікарів. Фосфор – токсична речовина, яка спричиняє опіки та отруєння.

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Якщо фосфорна бомба влучила у будинок, тікайте і рятуйте життя, а не будівлю і речі.

Білий дим, що утворюються під час горіння фосфору вражають дихальні шляхи, людина починає задихатися, це може призвести до смерті. Потрібно швидко виходити з хмари диму, закривши ніс.

Ворог може застосувати ще й хімічну зброю. Однією з відомих найтоксичніших бойових хімічних речовин є зарин. Це нервово-паралітична речовина без запаху і смаку. Його дія на організм може призвести до смерті за лічені хвилини.

Джерело: НСЗУ

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