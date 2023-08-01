Кардиолог и реаниматолог Мария Павленко дала восемь ценных советов родителям, как сохранить здоровым сердце и сосуды ребенка.

По словам медика, все рекомендации следует выполнять вместе с детьми, потому что на основе именно личного примера полезные привычки формируются и соблюдаются лучше.

— Согласитесь, будет нечестным предлагать ребенку морковь и брокколи, когда другие пробуют картошку фри. Также не стоит откладывать это на потом – начните маленькие перемены уже сегодня, — предлагает Мария Павленко.

1. Здоровое сбалансированное питание важно не только для крепости сердца, но и для полноценного роста и развития ребенка.

Важно контролировать вес ребенка. Масса тела сверх нормы и тем более ожирение являются факторами риска для развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте.

2. Для здоровья сердечной мышцы критически необходима постоянная физическая нагрузка. Детям рекомендовано уделять активной физической нагрузке минимум 60 минут в день. Это время можно поделить на несколько подходов по 15-20 минут.

3. Полноценный сон – это важная составляющая для поддержания здоровья. В украинских реалиях сон часто очень страдает. И не всегда мы можем этого избежать. Однако следует придерживаться доказательных рекомендаций по крайней мере тогда, когда это возможно.

4. Рекомендуется ограничивать время пользования гаджетами до двух часов в день. Детям до двух лет лучше не использовать экраны вообще. Лучшим будет предложить заменить это время прогулками на улице, активным отдыхом, посещением секций и кружков по интересам.

5. Меньше стресса. К сожалению, во время войны стресс стал неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому важно рассказывать и объяснять ребенку происходящее вокруг, создавать открытую среду для общения и эмоционального взаимодействия.

6. Важно формировать здоровое отношение к вредным привычкам. Следует объяснять детям негативное влияние вредных привычек на состояние сердца и сосудов. Важно также показывать ребенку собственный пример, в частности отказаться от курения самостоятельно и не разрешать другим курить в присутствии ребенка.

7. Регулярные профосмотры у педиатра/семейного врача. С трех лет ребенку раз в год следует измерять АД. Также следует профилактически сдавать кровь на липидограмму (содержимое разных липидов и холестерина): первый раз в возрасте 9-11 лет, второй раз — в 17-21 год.

Помните о прививках в соответствии с возрастом. Кстати, детям, страдающим болезнями сердца, можно и нужно вакцинироваться. Прививка может быть противопоказана только в редких случаях.

8. Ознакомьтесь с проверенными источниками информации и ставьте реалистичные цели. Доверяйте только проверенной и доказательной информации о здоровье. Чтобы достичь желаемого результата, сформировать или изменить полезный навык для ребенка, прежде всего нужно иметь реалистичные ожидания. Выделяйте 2-3 цели за раз, замечайте маленькие победы и будьте поддержкой для своего ребенка.

Источник: Береги себя