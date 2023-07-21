Эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя объяснили, в чем заключается опасность для здоровья таких популярных лекарств на травах, как, например, корвалол.

— Привычка накапать себе что-то от сердца глубоко вошла в быт рядовых украинцев, как реакция на стрессовые события. И все бы ничего. Но даже “капли на травах” могут нести опасность, — говорят специалисты.

Обычно речь идет о корвалоле — препарате на основе валерианы. Дело в том, что, по словам экспертов, растение валериана содержит сотни компонентов, которые оказывают влияние на организм человека.

Опасность растительных препаратов в том, что подавляющее их большинство не исследовалось на предмет того, как все эти компоненты взаимодействуют друг с другом и другими препаратами, которые человек может принимать.

Доказательная медицина не признает такие препараты ни как лекарства для сердца, ни как препараты для регуляции давления.

— Кто-то может сказать, мол, не работает, и что? Пусть человек принимает, если ему становится от этого легче. Да, эффект плацебо никто не отменял. Объясняем, почему это плохая идея, — пишут медики.

По их словам, “сердечные капли” привыкли принимать, когда человек чувствует покалывание в сердце, тяжесть в груди, головокружение и тому подобное. Такие симптомы могут свидетельствовать о болезни сердца и сердечном приступе.

Сердечный приступ может произойти не одномоментно, а длиться часами или даже днями. Большинство таких средств содержит фенобарбитал и другие синтетические барбитураты, которые отвечают за “иллюзию успокоения”. Человек начинает чувствовать сонливость, слабость, реакции замедляются.

Между тем иллюзия спокойствия маскирует угрожающие симптомы. Как следствие, человек может откладывать визит к врачу, упустить время и получить инфаркт миокарда.

Примечательно, что наибольшую популярность “сердечные капли” имеют в некоторых восточноевропейских странах. Тогда как в США и большинстве стран Западной Европы они запрещены.

Если вы или ваши близкие жалуются на боли в сердце, резкие изменения давления, тошноту, головокружение и т.д., не откладывайте визит к специалисту. Лекарства “на травах” могут сыграть злую шутку, маскируя симптомы серьезной болезни, предостерегают эксперты.

Источник: Береги себя