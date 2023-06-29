Команда австралийских ученых медицинского исследовательского института QIMR Berghofer в Квинсленде в ходе рандомизированного контролируемого исследования доказала связь между витамином D и риском сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются одной из основных причин смертности во всем мире. Согласно прогнозам, число ССЗ будет расти, поскольку население продолжает стареть, а хронические заболевания становятся более распространенными.

В научной работе австралийских исследователей в период с 2014 по 2020 годы приняли участие более 21 тыс. человек в возрасте от 60 до 84 лет. Все они случайным образом получали добавку витамина D или плацебо, принимаемые перорально в начале каждого месяца на срок до пяти лет.

Во время исследования 1 336 человек перенесли серьезное сердечно-сосудистое событие: 6,6% в группе плацебо и 6% в группе витамина D.

Выяснилось, что частота сердечных приступов была на 19% ниже в группе, принимавшей витамин D.

В целом исследователи подсчитали, что 172 человека должны ежемесячно принимать добавки витамина D, чтобы предотвратить одно серьезное сердечно-сосудистое заболевание.

Исследователи признали ограничения исследования и заявили, что результаты не могут быть применимы к другим группам населения. Тем не менее, это было большое исследование с почти полными данными о сердечно-сосудистых событиях и исходах смертности.

Напомним, что витамин D помогает регулировать количество кальция и фосфатов в организме. Эти питательные вещества необходимы для поддержания здоровья костей, зубов и мышц.